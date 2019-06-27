Роздуми про реалії країни — першої у світі Конституції

Конституційний суд України не зміг визначитись щодо конституційності рішення, але незаконні вибори вирішив не відміняти…

Народ у нас вирішує тепер конституційні конфлікти! Тоді потрібно ліквідувати Конституційний суд України, бо КСУ констатував, “що рішення конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради “відповідає” вимогам Конституції”. Ну що ж, так нахрапом, напролом, на рівні випускника не найкращої юридичної школи? — підсумовують рішення КСУ більшість юристівконституціоналістів країни. “Посилаючись на статтю 5ту Основного Закону, де вказано першочерговість влади українського народу та посилання КСУ на конфлікт президента і парламенту, — можна “обґрунтувати” абсолютно будьяке рішення в нашій країні! Але ж ми повинні відрізняти пряму демократію і представницьку. Ми маємо справу з Указом президента, вибраного через представницьку форму правління”, — наголошують правники. Така кількість спірних моментів і правова колізія наштовхують на думку, що рішення КСУ було політичним, а не правовим, як мало бути! І воно є надзвичайно вигідним нинішній владі, яка намагається цю владу монополізувати. За даними останнього соціологічного опитування, у пропрезидентської партії є реальний шанс взяти більшість у майбутньому парламенті. А це пряма можливість сформувати не тільки коаліцію, а й у майбутньому і “свій” Кабінет міністрів. Тож політичне рішення Конституційного суду щодо конституційності Указу президента про розпуск Верховної Ради, ухвалене на догоду команді “Слуги народу”, ставить перед нами надважливе питання: що робити із загрозами для національної безпеки України, через те, що результат політичного рішення КС веде до узурпації влади та можливої диктатури? Які ж суттєві загрози сьогодні постають перед українською державністю?

1. Внаслідок прийняття КСУ політичного рішення триває процес узурпації влади, що може перерости з часом у промосковську диктатуру на кшталт “бацьки лукашенки”, при цьому будуть грубо порушені конституційні норми, які гарантують українцям їхні права і свободи.

2. Внаслідок одного лише застосування певних технологій програмування свідомості виборців через контрольовані промосковськими силами в Україні ЗМІ та нищення московськими спецслужбами іміджу патріотичних конкурентів, прихід до президентської влади слабкої і непідготовленої особи та відповідної йому команди в Адміністрацію президента та до майбутнього парламенту, а згодом, відповідно, і до українського уряду, суттєво послаблює всю державницьку владу в Україні, що внаслідок розв’язаної п’ять років тому й досі не припиненої гібридної війни, ставить українську націю на межу повної поразки від московської путінської неоімперії. Фактично це історія про те, як російський шаховий майстер, приятель відомого українського олігарха, вигадав систему, за якої чинний президент нашої країни має на дострокових парламентських виборах отримати конституційну більшість і повний контроль над Україною… Саме тому всі патріотичні організації України та окремі патріоти мають негайно об’єднатися, протистояти реальним загрозам національній безпеці України та смертельним викликам українській Державності, Незалежності та Соборності. Адже 17 стаття Конституції України прямо говорить: “…захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу”.

Матеріали підготував

Георгій ЛУК’ЯНЧУК