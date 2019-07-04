Кому мова рідна примусова? Просвітянська акція на Одещині

Володимир КОРНІЙЧУК,

член правління Чорноморського МО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

З нагоди Дня Конституції України Чорноморське міське об’єднання ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка (голова Олександр Кривошапка) провело акцію “Вивчаймо Закон України про мову 2019”.

Біля Чорноморського міськвиконкому було встановлено намет “Просвіти” і піднято державний прапор України.

Заступник голови Чорноморського МО ВУТ “Просвіта” Віталій Живилко окреслив важливість ухвалення Закону України “Про функціонування української мови як державної”. Член Правління Чорноморського МО ВУТ “Просвіта” Володимир Корнійчук відзначив особливу цінність мови в житті людей, нагадавши слова з Біблії (“спочатку було Слово”) і твердження Тараса Шевченка (“Ну що б, здавалося, слова?..”) та розкрив зміст понять “рідна мова”, “материнська мова”, “перша мова навчання” та завершив виступ декламуванням вірша Олександра Олеся “О слово рідне! Орле скутий…”

Учні 7х класів (Софійка Бут, Віолетта Ігнатенко), 9х класів (Вікторія Качуренко, Єлизавета Пилипенко) української школи № 6 прочитали вірші про мову відомих українських поетів. Єлизавета Пилипенко майстерно прочитала вірш Д. Білоуса:

Якщо з українською мовою

В тебе, друже, не все гаразд,

Не вважай її примусовою,

Полюби, як весною ряст.

Примусова тим, хто цурається,

А хто любить, той легко вчить…

У заході взяли участь і міські літератори, члени НСПУ Василь Павленко, Валентина Сидорук, Олександр Кривошапка. Книги зі своїми творами вони подарували учням ЗОШ № 6, які декламували вірші.

Акція продовжилась розповсюдженням інформаційних матеріалів щодо роз’яснення положень Закону України “Про функціонування української мови…” усім охочим.

Просвітянську акцію сигналами автомобільних клаксонів привітали учасники автопробігу, організованого на честь свята Конституції України міськими ГО “Рапіра”, “Право”, “Толока”, “Форт” та Чорноморського міського осередку партії “Свобода”, з якими просвітяничорноморці тісно співпрацюють.