Полтавська шкільна читальня просвітянина запрошує

Валентина ШЕМЧУК,

заслужений працівник культури України

У Полтавській загальноосвітній школі І—ІІІ ступенів № 8 імені Панаса Мирного до 170-ї річниці від дня його народження гостинно відчинила двері читальня класика української літератури.

У Зеленому Гаю на місці останнього спочинку письменника та його дружини Олександри Рудченко лягли квіти від шанувальників спадщини майстра слова. На святкових урочистостях “Увічнити — торкнутися душею до слова, до таланту, до снаги…” з ушанування ювілею великого земляка директор Мирнівської ЗОШ № 8 спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Світлана Богодиста оголосила про заснування іменної письменникової читальні.

“Нині ми відкриваємо шкільну читальню імені Панаса Мирного — письменника, чий талант відомий не лише в Україні, а й в усьому світі”, — запросила гостей мистецького дійства приєднатися до започаткованої справи заслужений працівник культури України, лауреат премії імені Панаса Мирного Полтавської обласної ради, ініціатор відкриття пам’ятної дошки Панасові Мирному Валентина Шемчук.

Панас Мирний — великий полтавець, просвітянин, хто своєю творчістю збагатив рідну мову, примножив славні традиції красного письменства. Зустріли перших відвідувачів Мирнівської читальні, перерізавши традиційну стрічку, наставники юних книголюбів Світлана Богодиста й Валентина Шемчук.

На поличці оселилися подаровані до шкільної читальні перші книжки. Це — хроніка з життя Панаса Мирного та Івана Білика “Брати і побратими” Михайла Медуниці та “Катрине весілля” — уривок із роману Гната Хоткевича “Тарас Шевченко” від обласного відділення Міжнародної організації “Жіноча громада”. Літературно-художні видання, присвячені Великому Кобзареві й “симфоністу української прози”, передані школярам-читцям у рік ювілеїв народження Тараса Шевченка й Панаса Мирного.

Символічно, що саме зараз учні та вчителі долучилися до проєкту швидкочитання, який впроваджуватиметься в полтавській школі № 8 з нового навчального року.