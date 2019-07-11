Дванадцять найкращих вистав

Едуард ОВЧАРЕНКО
Оприлюднено шорт-лист з 12 фіналістів Другого всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА.
“GRA” (“Great Real Art”) була заснована Національною спілкою театральних діячів України минулоріч.
Фестиваль має встановлені етапи і правила. “GRA” проводиться на конкурсній основі раз на рік за підсумками минулого календарного року. Друга ГРА стартувала на початку поточного року і зібрала до розгляду прем’єри, що вийшли у період з 1 січня до 31 грудня 2018 р.
Експертна рада фестивалю з 84х заявників обрала 30 кращих. Протягом березнячервня експерти подорожували містами України і переглядали вистави з лонглиста наживо.
А організатори фестивалю оприлюднили шортлист з 12ти вистав, які увійшли до фінальної частини. Фінальний етап стартує 24 листопада, і вже міжнародне журі буде оцінювати виставиномінанти. У глядачів, до речі, теж буде можливість переглянути виставифіналісти: протягом останнього тижня листопада в Києві відбудеться показ цих вистав на різних театральних майданчиках столиці.
Шортлист ІІ Всеукраїнського
театрального ФестивалюПремії “ГРА”
Номінація “За найкращу драматичну виставу”:
1. Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра, ГО “Інститут дослідження театру “Шостий поверх” — “Погані дороги”;
2. Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка — “Коріолан”.
Номінація “За найкращу виставу камерної сцени”:
1. Київський академічний театр на Печерську, ГО “АРС МАГНА” — “Бог різанини”;
2. Київський академічний театр “Золоті ворота” — “Фрекен Юлія”;
Номінація “За найкращу виставу для дітей”:
1. Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва — “Король Дроздобород”;
2. Рівненський академічний обласний театр ляльок — “Пливе човен, казок повен”.
Номінація “За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу”:
1. Київський національний академічний театр оперети — “Скрипаль на даху”;
2. Одеський національний академічний театр опери та балету — “Орфей і Еврідіка”.
Номінація “За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу”:
1. Академічний театр “Київ Модернбалет” — “Спляча красуня”;
2. Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької — “Правда під маскою”: “Пульчинелла”, “Весна священна”.
Номінація “За найкращу пошуковоекспериментальну виставу”:
1. Київський академічний театр на Печерську — “Світ у горіховій шкаралупі”;
2. Одеський академічний обласний театр ляльок — “Баби Бабеля”.