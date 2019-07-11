Дванадцять найкращих вистав

Едуард ОВЧАРЕНКО

Оприлюднено шорт-лист з 12 фіналістів Другого всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА.

“GRA” (“Great Real Art”) була заснована Національною спілкою театральних діячів України минулоріч.

Фестиваль має встановлені етапи і правила. “GRA” проводиться на конкурсній основі раз на рік за підсумками минулого календарного року. Друга ГРА стартувала на початку поточного року і зібрала до розгляду прем’єри, що вийшли у період з 1 січня до 31 грудня 2018 р.

Експертна рада фестивалю з 84х заявників обрала 30 кращих. Протягом березнячервня експерти подорожували містами України і переглядали вистави з лонглиста наживо.

А організатори фестивалю оприлюднили шортлист з 12ти вистав, які увійшли до фінальної частини. Фінальний етап стартує 24 листопада, і вже міжнародне журі буде оцінювати виставиномінанти. У глядачів, до речі, теж буде можливість переглянути виставифіналісти: протягом останнього тижня листопада в Києві відбудеться показ цих вистав на різних театральних майданчиках столиці.

Шортлист ІІ Всеукраїнського

театрального ФестивалюПремії “ГРА”

Номінація “За найкращу драматичну виставу”:

1. Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра, ГО “Інститут дослідження театру “Шостий поверх” — “Погані дороги”;

2. Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка — “Коріолан”.

Номінація “За найкращу виставу камерної сцени”:

1. Київський академічний театр на Печерську, ГО “АРС МАГНА” — “Бог різанини”;

2. Київський академічний театр “Золоті ворота” — “Фрекен Юлія”;

Номінація “За найкращу виставу для дітей”:

1. Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва — “Король Дроздобород”;

2. Рівненський академічний обласний театр ляльок — “Пливе човен, казок повен”.

Номінація “За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу”:

1. Київський національний академічний театр оперети — “Скрипаль на даху”;

2. Одеський національний академічний театр опери та балету — “Орфей і Еврідіка”.

Номінація “За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу”:

1. Академічний театр “Київ Модернбалет” — “Спляча красуня”;

2. Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької — “Правда під маскою”: “Пульчинелла”, “Весна священна”.

Номінація “За найкращу пошуковоекспериментальну виставу”:

1. Київський академічний театр на Печерську — “Світ у горіховій шкаралупі”;

2. Одеський академічний обласний театр ляльок — “Баби Бабеля”.