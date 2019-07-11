«Пісні залізного трону» прозвучали на столичному Майдані Незалежності

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

…Не страшно згинути в пітьмі,

якщо ніколи не спинятись.

Сьогодні цар, а завтра — ні.

Життя коротке, щоб боятись…

5 липня на Майдані Незалежності поблизу Лядських воріт у Києві відбулася волонтерсько-мистецький подія “Пісні залізного трону”. На центральній площі столиці виконавці заспівали фронтові пісні, створені у час російсько-української війни. Це щирі та відверті пісні про Донбас, війну та українських захисників. Напередодні організатори мистецько-патріотичної акції звернулися до друзів, військових ветеранів АТО, волонтерів, усіх небайдужих активних громадян і запропонували зустрітися, поспівати фронтових пісень, послухати та почитати віршів з чудової нагоди — легендарний “Залізний трон сходу” встановлено у Києві на Майдані Незалежності. Арт-об’єкт “Залізний трон сходу” створений на околицях Донецька з уламків війни: снарядів, кулеметних стрічок, мін. Авторам та власне реалізаторам проекту залізного трону є запорізькі волонтери Денис та Валентин. Концерт “Пісні залізного трону” за участю талановитих зірок фронтової творчості військових та волонтерів Олександра Ламбурського, Андрія Кириченка, Маріанни Крамар, Юлії Майбороди, Олександра Крамара, Віктора Ятченка пройшов у душевній і теплій атмосфері. Читали вірші та співали пісень на фронтову тематику. Розповідали сумні й веселі історії. Сміялися і плакали. Згадали і наших полег­лих Героїв та вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання. Згадали полонених українських моряків, присвятили їм пісню.

Маріанна Крамар, волонтер, бард, поет, керівник бард-клубу “Дім” — учасник патріотичних заходів, концертів, фестивалів і акцій на підтримку воїнів АТО/ООС. Творець і ведуча фб-сторінки “Про.Українське”. Нещодавно багатьох вразив її виступ на акції на підтримку українських моряків під посольством РФ у Києві. Ще одна яскрава учасниця “Пісень залізного тронту” — Юлія Майборода (позивний “Бандерівна”). Фронтова співачка та волонтер, яка об’їздила всю лінію фронту з авторськими піснями. Присвячує пісні нашим військовим та висвітлює важливі події фронту, пережиті моменти. Пісня “Перемир’я”, відео з якою знято на позиції Зеніт, на околиці Донецького аеропорту, особливо вразила присутніх своєю актуальністю.

Олександр Ламбурський (позивний “Моряк”) — лауреат фестивалю “Пісні, народжені в АТО”, заступник голови спілки ветеранів і інвалідів АТО “Дух Воїна України”. З перших днів війни пішов воювати добровольцем, наразі воює у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Ще один учасник патріотичного заходу “Пісні залізного трону” — військовий 72-ї механізованої бригади, фронтовий поет Андрій Кириченко. Своєю поезією та авторською піснею поділилися зі слухачами Віктор Ятченко та Олександр Крамар…

Такі вечори дуже потрібні в мирних містах, щоб нагадували, що триває війна, на якій віддають життя за рідну країну її герої, а для небайдужих українців, бійців та волонтерів це чудовий привід зустрітися. Дуже хочеться, щоб мистецько-патріотичний захід “Пісні залізного трону” став доброю традицією і продовжився у всіх містах України!