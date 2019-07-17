На пошану українського Державника

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

“Він був Українцем. Не хохлом, не малоросом, а Українцем. Послідовним, тверезим, упертим. Але цю впертість спрямовував на користь державі. Волинське коріння таки далося взнаки. Мріяв про успішну, потужну, визнану у світі й шановану цим світом Україну… Від природи був дуже сильним. Тому й не гнувся: ні у прямому, ні в переносному значенні. Мав власну гордість і гордість за державу, якій щиро та вірно служив. І нікому не дозволяв ображати її честь. А ще — ніколи не торгував собою заради якихось швидкоплинних політичних (не кажучи вже про фінансові) інтересів. Де б він не працював — Україна була понад усе”.

З ініціативи та сприяння Волинського братства в Старому Чорторийську на Волині відкрито меморіальну дошку видатному українському дипломатові — Надзвичайному і Повноважному Послу України, народному депутату України 2 скликання Антону Бутейку.

Понад 20 років у столиці України діють земляцтва, що гуртують киян, які народилися в різних регіонах. Серед найбільш відомих своїми громадськими ініціативами — Волинське братство, якому цьогоріч виповнюється 20 років. На рахунку Міжнародного громадського об’єднання — сотні благородних справ. 28 червня (на День Конституції України) з ініціативи та реального сприяння Волинського братства (голова — народний депутат попередніх скликань Сергій Шевчук) у смт Старий Чорторийськ було відкрито меморіальну дошку відомому в Україні і далеко за її межами землякові — видатному українському дипломатові Антону Бутейку. Її встановлено на фасаді середньої школи, яку він колись закінчив. У церемонії відкриття взяли участь президент Волинського братства академік Микола Жулинський, родичі Бутейка, односельці, представники Волинського братства, поважні гості з району та області. Надзвичайний і Повновжний посол України О. Моцик окреслив довгий і плідний професійний шлях Антона Бутейка від стін цієї звичайної сільської школи до Організації Об’єднаних Націй, де відомий дипломат представляв Україну, захищаючи її інтереси. А Микола Жулинський закцентував на тому, що Антон Бутейко був ще й розробником Основного закону — Конституції України, коли працював у Верховній Раді. Тож глибоко символічним є те, що меморіальну дошку А. Бутейку відкривали саме на День Конституції, до творення тексту якої він мав безпосередній стосунок! Директорка школи О. Брик зазначила, що меморіальна дошка при вході до навчального закладу буде щоденним нагадуванням кожному учневі, що доля кожного — в його власних руках! Керівництво школи разом із представниками місцевої влади поділилася ідеєю створення в стінах СтароЧорторийської школи меморіального музею Антона Бутейка та інших історикогероїчних постатей, які народилися в цьому давньому краї та прославили його своми трудовими і ратними подвигами в ім’я рідної Батьківщини. Водночас відбулось урочисте підписання угоди про співпрацю між МГО “Волинське Братство” та дирекцією Старочорторийської школи задля поповнення фондів шкільної бібліотеки.