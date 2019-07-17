Свято свідомих українців

У Національному центрі ділового та культурного співробітництва “Український дім” відбулися урочистості та святковий концерт з нагоди 80-річчя від дня народження відомого українського громадського діяча, публіциста і політика, поета, перекладача, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України, голови ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, шефа-редактора газети “Слово Просвіти”, члена НСПУ, лауреата Шевченківської премії Павла Мовчана.

Пропонуємо увазі читачів “СП” уривки з виступів учасників поважного зібрання та щиро дякуємо за фоторепортаж Володимиру Коскіну.

Президент Національної педагогічної академії України, очільник Товариства “Знання” Василь Кремінь наголосив на тому, що Павло Мовчан є уособленням людини, діяльність якої сприяє тому, щоб у суспільстві постійно зростав сегмент українства. Він вручив Павлу Михайловичу найвищу нагороду Академії — Золоту медаль “Григорій Сковорода”. Третій президент України Віктор Ющенко підкреслив, що у будь-якій аудиторії, де є П. Мовчан, точно немає хохлів і малоросів, це завжди гаряча аудиторія, де йде дискусія про українське діло. Заступник голови ВУТ “Просвіта” Георгій Філіпчук назвав Павла Мовчана одним з достойних українських мужів першого національного призову, які виборювали українську державність, українську духовність, українську славу і перспективу. Згадав про нещодавно видану в Європі у перекладі французькою мовою його збірку “Срібна кров”. Народна артистка України Галина Яблонська зазначила, що Павло Михайлович був у числі тих, хто став каталізатором всіх національно-державницьких процесів в Україні. Директор видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Іван Малкович переконаний у тому, що поезія Павла Мовчана завжди молода. Від Київської міської “Просвіти” ювіляра привітали заслужений артист України Кирило Стеценко, народний артист Анатолій Матвійчук та Ольга Ходацька. А відомий український співак Сергій Файфура назвав Павла Михайловича апостолом сучасної України.

Цього вечора ювіляр отримав чимало відзнак та подарунків. Від Православної церкви України — орден “Святого Архистратига Михаїла першого ступеня”; від Національного педагогічного університету України ім. Михайла Драгоманова — Велику золоту медаль; від Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи — Великий орден на блакитній стрічці. Також серед нагород були відзнаки від Партії “Патріот”, НСПУ, Кабінету Міністрів України. Від газети “Слово Просвіти” ювіляра привітали головний редактор Микола Цимбалюк та заслужена діячка мистецтв України Марина Соченко, пані Марина вручила ювілярові його портрет. Також свої художні роботи П. Мовчану подарували народні художники України Валерій Франчук і Анатолій Мельник.

Окрасою ювілейного вечора стала концертна програма. Пісні на слова Павла Михайловича та інших українських поетів виконали народні артисти України Фемій Мустафаєв, Олександр Василенко, Олесь Харченко, заслужені артистки Анжела Ярмолюк, Тетяна Негрій, заслужений артист естрадного мистецтва України Анатолій Сердюк. Бурхливими оплесками гості зустріли виступи Зразкового художнього колективу “Театр пісні “Ладоньки”, Київського академічного театру Україн­ського фольклору “Берегиня” і Народного ансамблю пісні і танцю “Дарничанка”.

Павло Мовчан прочитав нові вірші і анонсував свій літературний вечір, який у вересні проведене Національний музей літератури України за участі НСПУ.

Влас. інф.