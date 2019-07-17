України сином зріс

2 липня 2019 р. Михайлові Іванюку виповнилося б 90 років, його ім’я відоме не тільки в нашому районі, області. Його добре знають в Києві та інших містах України, де він побував з патріотичною місією.

Педагог, краєзнавець, фольклорист, письменник, громадський діяч Михайло Іванюк за 48 років своєї публіцистичної діяльності опублікував чимало матеріалів на сторінках місцевих газет. З ініціативи та його участю у Вижниці збудовано пам’ятник Тарасу Шевченку, Лук’яну Кобилиці, символічну могилу “Борцям за волю України”, пам’ятну каплицю на місці Буковинського віча 1918 р., встановлено і посвячено Хрест на місці розстрілу енкаведистами у Вижниці селян 10 жовтня 1944 року.

З 1959 року Михайло Іванюк працює інспектором шкіл Вижницького райвідділу освіти. Умови роботи були важкими, транспорту не було, школи працювали у дві зміни. Ввечері навчалися дорослі. У таких умовах працював до 1973 року. За цей час сходив пішки усіма стежками краю від села Волока до Сарати на Путильщині (на той час належали до Вижницького району). Михайло Іванюк вважав цю працю почесною, бо колись на такій посаді в цьому районі працював письменник Юрій Федькович.

Станом на травень 1993 року в населених пунктах Вижницького району діяло 37 осередків “Просвіти” із кількістю 645 членів, це було найбільше і найактивніше райоб’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка у Чернівецькій області. На Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року у Вижницькому районі за Самостійну Україну було віддано 96,3 % голосів, це один з найкращих результатів серед районів Чернівецької області.

Починаючи з 1989 року Михайло Іванюк разом зі своєю дружиною Михайлиною брали активну участь у національно-патріотичних заходах, що відбувалися у Чернівцях та інших населених пунктах Буковини і Гуцульщини. Співали патріотичні пісні у хорі “Просвіта” і церковних хорах Вижниці та Виженки, а найкращою пам’яткою по собі залишили створений краєзнавчий музей.

Вшановуючи патріота рідного краю, у краєзнавчому музеї Іванюків зібралася творча інтелігенція Вижниччини.

Вечір-спогад “України сином зріс” організовано з ініціативи районного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта”, Вижницької районної бібліотеки, творчої інтелегенції.

С. Д. МЕНЗАК,

провідний бібліотекар Вижницької районної бібліотеки