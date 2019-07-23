«А на москалів не вважайте…»

Російська мова як інструмент мовно-культурної та політичної експансії

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ

Продовження. Поч. у ч. 29 за 2019 р.

Яків Головацький та інші галицькі обрусителі рідного краю, послуговуючись щедрим російським грошовим стимулюванням москвофільської діяльності М. Погодіним, рідним братом Я. Головацького Іваном Головацьким, який жив у Відні і був головним агентом російського формування галицького москвофільства як політичної сили, ще одним галичанином, священником при російському посольстві у Відні Міхаїлом Раєвським, котрий спрямував потоки фінансування на москвофільські інституції в Галичині, зуміли за короткий час широко упровадити сумнозвісне “язичіє” — цей штучний гібрид літературної мови, базованої на церковнослов’янській основі із долученням староукраїнських слів. Москвофіли переконували галицьких українців в тому, що вони не українці, а органічна частка великого російського народу, “настоящие русские”, бо історично перебувають в повній етнокультурній єдності з “великоросами”, що в них нема і не може бути якоїсь своєї, особливої української мови, а та мова, якою говорить галицька чернь, є нічим іншим, як місцевим наріччям, яким неможливо послуговуватися в науці, літературі, діловодстві…

Жива народна українська мова, за утвердження якої як основи мовноетнічної єдності усіх гілок українського народу так жертовно ратував Маркіян Шашкевич та два інші члени “Руської Трійці”, які згодом зрадили ці патріотичні ідеали, місцевими москвофілами була відкинута як безперспективна, не годяща для будови храму народної освіти, науки і культури. Натомість вони активно почали впроваджувати в освіту, науку, пресу, службу Божу книжну московську мову, цим самим здійснюючи русифікацію краю і закликаючи до національнополітичної єдності з Росією.

Насаджувана москвофілами двоязичність, за Франком, породила в середовищі галичан моральну і політичну дволичність — розчленувала інтелігенцію, інтелектуальнодуховну еліту Галичини, як писав Іван Франко, на українофільський і москвофільський табори.

Так формувався український сепаратизм, політично орієнтований то на Москву, то на Варшаву, то на Відень; на жаль, значна більшість галицької інтелігенції та ієрархів грекокатолицької церкви стала на позиції історикокультурної і мовнодуховної єдності українського та російського етносів, що передбачало неминуче приєднання Галичини до Російської імперії. Їхня позиція базувалася на ідеологемах: мовна єдність, єдиновірність, етнічна порідненість. Цю політичну орієнтацію було оприлюднено в газеті “Слово”: “…наш нарід і нарід російський, се один нарід, а наша мова і мова російська, се одна мова”.1

Саме під впливом російських інспіраторів “слов’янської єдності” москофільська течія в Галичині намагалася прищепити “племени малорусскому” ототожнення “русинів” і “росіян”, домогтися усвідомлення галицькими русинами себе частиною єдиної “великої Русі”.

Правда, русофільська орієнтація в Галичині не посідала домінантної позиції, оскільки в АвстроУгорській монархії після проведення нової адміністративної реформи доволі впливовою стала орієнтація австрійськорусинська. “Весна народів” 1848 року змусила Габсбурзьку імперію зважати на зростання національної свідомості в Галичині, яку було поділено на українську й польську частини, особливо після надання в Галичині 1869 року польській мові статусу офіційної, що спричинило посилену конфронтацію між українцями і поляками. Водночас активізувалася польськорусинська орієнтація. На противагу Головній Руській Раді пропольські громадські активісти створили свою організацію — Руський собор, який виступив проти цього поділу Галичини за етнічним принципом.

Конфлікт різних національних орієнтацій в Галичині не згасав, навпаки, розростався, криза ідентичностей навіть поглиблювалася в цьому поліетнічному і поліконфесійному регіоні. Як стверджує Ярослав Грицак, “починаючи від 1830х років й аж до Першої світової війни місцеві русиниукраїнці проводили дискусії на тему, ким вони є: поляками, росіянами, українцями чи, врештірешт, особливим етносом — австрійськими русинами”.2

Отже, російські слов’янофіли, панславісти зуміли нав’язати значній частині галицького соціуму свої мовнокультурні, цивілізаційні, політичні ідеологеми. І це сталося передусім тому, що українська людність в цьому краю, як і в підросійській Україні, не була в переважній своїй масі національно свідомою, сконсолідованою. Далися взнаки столітні перебування під владою чужинців, що виробило ментальну схильність до пристосуванства, запобігання перед владою, прислужництво. Про це неодноразово з болем і тривожною пересторогою писав Іван Франко.

Франку боліла малість і млявість національно свідомої, творчої інтелігенції в Галицькій Русі, яка б була і сама заряджена енергією національного визволення, і здійснювала б величезну, вкрай необхідну роботу з творення української нації як культурного організму, здатного до самостійного життя.

І хіба не таке завдання стоїть і нині уже перед незалежною Україною, коли централізаторські й уніфікаторські поривання неоімперської Росії реалізуються засобами гібридної війни, а російська мова в цій війні виступає інструментом провокативного збудження в Україні сепаратистських настроїв і дій. Саме російською мовою були і тривають передусім через засоби масової інформації ретрансляції ідеологічних концептів східнослов’янської єдності, різного роду міфологем та стереотипів на зразок: “Росія — центр євразійської цивілізації”, “Київська Русь — перша Російська держава”, “Хрещення Русі в 988 р. — початок російського православ’я”, “Москва — третій Рим”, “Київська Русь — спільна історична батьківщина росіян, українців, білорусів”.

Особливо активно нав’язуються нині Росією міфологеми про єдину “давньоруську народність”, “триєдину руську народність”, про єдність російської та української історій, а отже, про історичну неминучість об’єднання двох народів — українського і російського навколо православного центру — Росії. Це ідеологічна політика спрямована на формування “такого типу колективної ідентичності, яка була б здатна продукувати спільні цінності, світогляд, спільне розуміння “общей истории”, а відтак тотожне бачення історичної перспективи”.3

Згадаймо, як нещодавно Росія намагалася втягти Україну в нове наднаціональне неоімперське державне утворення — Співдружність Незалежних Держав, в якому передбачалося створення єдиного інформаційнокомунікативного простору, наднаціонального культурносимволічного простору, інтегрування освітніх систем країнчленів СНД із метою уніфікації стандартів науковоосвітніх систем на цьому пострадянському просторі. І хоча Україна не підписала відповідний пункт договору щодо розвитку спільного інформаційного простору, проте це не послабило інформаційну агресивність Росії, її системні вторгнення в український інформаційнокомунікативний простір України. Яка мова домінує в російських електронних та друкованих ЗМІ, відео та аудіопродукції, спеціальних інтернетпроектах, в контрабандній книжковій продукції з Росії? Звісно, російська. Мета путінської Росії та ж, як і Російської імперії, як і імперії СРСР — це гомогенізація простору колишнього радянського простору на основі російської мови і російської культури, формування спільного неоімперського інформаційнокомунікативного простору засобами російської мови.

Чи не вперше цю панславістську концепцію оприлюднили в Москві та СанктПетербурзі під час відкриття Всеросійської етнографічної виставки 1867 року. Це був неформальний слов’янський з’їзд, на який російська влада запросила велику кількість гостей із слов’янських земель. Із 81 гостя лише одних чехів прибуло 27 чоловік.

На той час, а саме в середині 60х років ХІХ ст., в російському суспільстві ідея слов’янської взаємності набуває виразного політичного спрямування. Починає активно осмислюватися і пропагуватися теорія всесвітньої величі Росії та її месіанської ролі у визволенні та об’єднанні слов’янських народів під скіпетром російського царявизволителя. Так, під час перебування закордонних слов’ян у Росії в травнічервні 1867 року чільні російські панславісти С. Аксаков, М. П. Погодін, В. І. Ламанський та ін. активно обстоювали ідею гегемонії Росії в слов’янському світі, закликаючи слов’ян до об’єднання на основі загальнослов’янської, тобто російської мови, і єдиної, тобто православної віри.4

Отже на цих зустрічах слов’ян, які з великими урочистостями проходили в Москві та СанктПетербурзі, ідея всесвітньої величі Російської імперії та слов’янської єдності під скіпетром Білого царя прозвучала особливо виразно.

До речі, в цих імпрезах брала участь невеличка делегація руських діячів Галичини та Закарпаття на чолі з Яковом Головацьким. І це не випадково, бо починаючи ще з 1860рр. галицькі й закарпатські русофіли і москвофіли співпрацювали з російськими панславістами. Більше того, з урядовими колами Російської імперії, отримуючи, зокрема, через священника при російському посольстві у Відні М.Ф. Раєвського фінансову допомогу і літературу.

Так, у спеціально видрукуваній книзі у травні 1867 року під назвою “Всероссійская этнографическая выставка и славянскій съьздъ” серед гостей, які прибули до Росії із Австрії, першим, отже найпочеснішим в підрозділі “ІІІ. Русскіе” визначений “Яков Федорович Головацкий, один із главных и наиболье знаменитых представителей русской народности в восточной Галиции”.5 І далі йде розлога панегірична бібліографічна довідка.

Не випадково під час урочистого обіду в будинку Дворянських зборів у Москві Якову Головацькому було надано слово. Наголосив відразу, що вітає усіх “родным словом и русским сердцем от имени моих земляков, родных вам русских Галичан”: “Мы составили все один великий русский народ, один по роду и имени, один по вере, один по языку, один про звычаям и обычаям, один по законам и власти”, запевняючи, що його трьохмільйонний народ, який перебував по обидва боки Карпат, “живет русским духом, говорит порусски, сохраняет невредимо предания отцов своих и веру в соплеменность нашу с вами”6.

Не зважаючи на пишні прийняття і запевнення в щирості почуттів дружби і любові до слов’янських братів, не вдалося й тоді російським слов’янофілам переконати своїх гостей обрати і визнати за своєрідний базис формування національної ідентичності російську мову як загальнозрозумілу для усіх слов’ян і цим утвердити мовну єдність слов’янських народів.

На організовану в Москві Всеросійську етнографічну виставку покладалися особливі сподівання. Головний акцент було зроблено на слов’янському відділі. Для організаторів цієї демонстрації, як патетично захоплювався професор Харківського університету П. Лавровський, було важливо відкрити перед усім слов’янським світом велич і місію Росії, якій “по всем правам и заслугам пренадлежит и почин в объединении всеславянском”, бо, мовляв, нема на землі такого народу і такої держави, “которая могла бы померяться правом своим быть местом первого всеславянского объединения, с матушкой, первопрестольною, белокаменною, святою Москвой”.7

Про український народ, звісно, мова не йшла, зверталися переважно до західних і південних слов’ян, а заявлені в європейській пресі зауваження щодо прав і свобод українців тлумачаться як “бред заблудших единиц, выкрикнувших когдато на враждебных страницах западной печати неизвестный в нашем доме вопрос малороссийский”.8

Про істинну мету організації цієї етнографічної виставки, розкішних прийомів і зустрічей із самим Государем Імператором чітко висловилась львівська газета “Dziennik Polski”. Упорядники і автори збірника “Всероссійская этнографическая выставка и славянскій съьздъ” не залишили без саркастичного осудження цей виклик австрійський “отщепенцов славянства — поляков”, які намагання Москви цією виставкою висловити перед Європою солідарність всіх слов’янських племен назвали брехнею: “Ложь — эта солидарность славянских племен под русским протекторатом. Такой солидарности не признают ни Поляки, ни Чехи, ни Рутены (галицкіе русскіе!)9 — цитують рядки із газети “Dziennik Polski”.

Оскільки і Етнографічна виставка, і зустріч представників слов’янських народів у Москві і СанктПетербурзі проходили під знаком 1000ліття слов’янської писемності й літератури, пам’яті легендарних просвітителівмісіонерів Кирила і Мефодія, які мали безпосередній вплив на запровадження християнства на землях Давньої РусіУкраїни, російські панславісти настирно пропонували визнати істинність православної віри та її переваги в порівнянні з усіма іншими вченнями, передусім із католицизмом. Таким чином самодержавна Росія, яка доклала максимум псевдонаукових, пропагандивних зусиль для обґрунтування монопольного владарювання спадщиною Київської Русі, на цих зустрічах домагалася визнання слов’янської ідентичності росіян і розпросторювала поза межі так званої російської історикокультурної системи цінностей догмати та ідеї офіційної російської історіографії. Та це настирне протиставлення “єдино істинної” православної віри, а отже, єдиної спадкоємниці Візантії — Росії з її “богообраним і месіанським” російським народом “геть прогнилому” західному християнству — католицизму і протестантству, не було сприйнято західними слов’янами, значна частина яких була католиками.10 То ж не дивно, що другий, у Празі та Вроцлаві, Слов’янський з’їзд 1868 року поставив під сумнів легітимність тих обговорень і пропозицій, які проходили у столицях Російської імперії рік тому. Та цю слов’янську зустріч 1867 року російські слов’янофіли не забували, повсякчасно нагадували, що саме там начебто була визнана початкова єдність усіх слов’янських народів, а головне, підтверджена мовна слов’янська ідентичність росіян. Організатори і російські учасники Етнографічної виставки не втомлювалися повторювати тезу про мовну єдність слов’ян, наполегливо пропонували взяти за основу міжслов’янського спілкування російську мову та уніфікувати її з метою поліпшення, удосконалення загальнослов’янського спілкування. По суті, росіяни домагалися гомогенізації мовного простору на усіх теренах проживання слов’янських народів на основі російської мови як начебто загальнозрозумілої. По суті, на цих зустрічах слов’ян із російськими неославістами розпочався процес формування російського націоналістичного дискурсу, утвердження російської національної ідентичності.11

Московські панславісти продовжували нав’язувати слов’янським народам Європи проєкти творення так званої “всеслов’янської єдності”, ідеї великодержавного русизму на чолі з боголюбним “православним царем” під широко розпростореними крилами “старшого Північного орла”. Про українців радикальні слов’янофілирусофіли, зокрема, їхній лідер Алексєй Хом’яков, який закликав “слов’янських братів” — “болгарина, серба і хорвата” (тільки не українця, поляка, білоруса) братися в ім’я національного визволення за “батьківський булат”, щоб згодом покірно схилити могутню голову “перед старшим Северным орлом”, взагалі й не згадували. Вони не визнавали “України та українського народу ні в сучасну йому добу, ні в історії; “малоруси” (як і білоруси) були для нього (Хом’якова — М.Ж.) органічною і невід’ємною складовою єдиного православного російського народу, хіба що з деякими діалектними відмінностями в розмовній мові”.12

Це той Хом’яков, — визнаний вождь слов’янофільства, який назвав КирилоМефодіївське братство “політичною дурістю” (“Малороссиян повидимому заразила политическая дурь. Досадно и больно видеть такую нелепость и отсталость”), а поривання Шевченка, Куліша, Костомарова, Марковича та інших українських діячів виборити визволення свого народу та інших слов’янських народів від деспотії та тиранії “злочинною помилкою бідних малоросіян”.

Ясна річ чому, бо кириломефодіївці прагнули добровільного об’єднання відроджених і визволених від гніту слов’янських народів у вільному, рівноправному й справедливому союзі європейських націй, а не утворення єдиної слов’янської держави з єдиною загальноприйнятою, звісно, російською мовою і єдиною, звісно, православною церквою на чолі з “богообраною” православною Росією. І якщо російські панславісти, передусім московські слов’янофіли, намагалися “пригорнути” слов’янські народи до холодного серця “Северного орла”, прилучити до слов’янського співжиття під прапором православного царизму, то українські сповідники слов’янської ідеї, слов’янського братства закликали до рівноправного єднання всіх слов’янських народів. Автор головного документа КирилоМефодіївського товариства “Закон Божий” Микола Костомаров визначав його як “твір про слов’янську федерацію”, в яку Україна входила б як рівноправний її член із усіма возз’єднаними етнічними землями — Лівобережною і Правобережною частинами та Східною Галичиною.

Московські слов’янофіли продовжували домагатися вже на Празькому з’їзді слов’ян 1908 року схвалення їхньої ініціативи щодо об’єднання слов’ян начебто “заради рівноправності та вільного розвитку всіх народів”. До складу російської делегації увійшли 22 особи, серед яких майже половина була члени Державної ради та Державної думи Російської імперії. Передбачалося, що українські національні сили мали виділити зі свого числа делегатів, які повинні були прибути на з’їзд разом із галицькими москвофілами у складі єдиної російської делегації. Але провідні діячі українського національного руху К. Левицький, М. Грушевський, В. Бачинський, В. Охримович, Л. Цегельський склали заяву, в якій від імені українського народу відмовилися від участі в Празькому з’їзді слов’ян. Тільки за умовами постання незалежних демократичних слов’янських держав можлива реалізація слов’янської ідеї на культурному ґрунті — таку позицію висловили українські чільні діячі в своїй заяві.

І хоча так і не було сформовано офіційної делегації від українців, галицькі москвофіли на цьому з’їзді покірно хилилися до російських слов’янофілів, до російської делегації, яка внесла на розгляд з’їзду резолюцію про необхідність слов’янського єднання заради “досягнення рівноправності та вільного розвитку всіх народів”. Польська делегація, в складі якої були представники польських галицьких партій, заявила про визнання польським народом своєї приналежності до Російської імперії і тим самим підтримала проєкт резолюції росіян. Ця новоутворена коаліція російських і польських консерваторів була спрямована, справедливо вважали діячі українського національного руху, проти українських прагнень досягти побудови незалежної демократичної держави.

Російські панславісти вважали, що Російська імперія визначена Божим провидінням відтворити Візантійську імперію, а для цього необхідно визволити і відродити Константинополь як центр східного православного світу. Більше того, як переконував російський природознавець і філософ М. Я. Данилевський, майбутній, визволений від магометанськотурецького іга КонстантинопольЦаргород повинен стати центром “особливої культурноісторичної сфери” світового значення і розвитку. Росія таким чином, відвоювавши центр православ’я Константинополь, набула б свою історичну спадщину і відновила б Східну Римську імперію. І нарешті створення “Слов’янського Союзу” (“Всеславянский Союз”) на чолі з Росією зі столицею в Царгороді. Майбутня федерація у формі “Слов’янського Союзу” під скіпетром богопокликаної Росії політично і духовно об’єднає всіх слов’ян, а “загальнослов’янським засобом обміну почуттів і думок” стане російська мова. На переконання М. Я. Данилевського, передусім для досягнення “суттєвої єдності” об’єднаних “спільною ідеєю Всеслов’янства” у “Слов’янському Союзі” народів слід озброїти їх російською мовою (“…общий язык, которым не может быть иной, кроме русского” 13).

“Мало в яких концепціях імперіалізму так глибоко розкрито значення мовної агресії, як у Данилевського. Але його наука не минула марно, її почуто, нею керуються нинішні творці широкого “русского мира” та наші рідні зазивали до нього…”14 узагальнює Іван Дзюба, який детально проаналізував працю цього творця концепції російського націоналізму в слов’янофільському дусі “Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Словянского мира к ГерманоРоманскому Н. Я. Данилевского. СПб: “Издание товарищества “Общественная польза”. 1871”.

Сучасні російські націоналісти не забувають, ради чого закликав М. Я. Данилевський творити “Слов’янський Союз” із гегемонією Росії в цій “добровільній єдності слов’ян”. Заради протистояння германороманському світові — Європі як культурноісторичній формації, котра начебто себе вичерпала. Майбутнє за Росією та іншими слов’янськими народами, які й витворять нову цивілізацію в формі “Слов’янського Союзу”.

Вимріюваний “Слов’янський Союз” мав би поглинути й Галичину, Буковину й Закарпаття (М. Данилевський: “Русская империя с присоединением к ней всей Галиции и Угорской Руси”), де пишним цвітом розросталося облудливе москвофільськослов’янське зілля. До речі, слов’янофіли не розглядали українців серед майбутніх членів цієї федерації в якості національного суб’єкта.

Адже не випадково російські слов’янофіли, підтримуючи москвофільську течію в середовищі галицького українства, намагалася продукувати так звану “малоросійську” ментальність, спрямовану на усвідомлення себе русинами як “росіянами”, а саме органічною часткою єдиного великого “русского народа”. “Не маючи моральнодуховних та економічних сил вистояти перед польським натиском, підсиленим позірною австрійською нейтральністю в польськоукраїнському протистоянні, ці високі прошарки українського суспільства, духівництво та інтелектуали, шукали порятунку в начебто єдиновірній Московії та начебто спорідненій із нею мові”15, — узагальнює Ірина Фаріон.

Але чи слід виправдовувати діяльність деяких чільних галицьких москвофіліврусофілів тим, що вони “поширенням ідеалів просвітництва і книжності” стримували процес полонізації русинівукраїнців?

Справді, інтелігенція в Галичині, продукуючи русофільство, цим самим протистояла польськоавстрійській політиці, спрямованій на денаціоналізацію русинівукраїнців. Бо ж урядові структури АвстроУгорської імперії в Буковині й Закарпатті здійснювали таку ж політику денаціоналізації, намагаючись відвернути місцеве населення від української народної мови, асимілювати українців, пригасити український культурний і освітній рух та поривання до єдності з українцями Наддніпрянщини.

Мабуть, слідом за Людмилою Івановою можна визнати, що “частково й справді певною мірою русофільство було одним із засобів самоствердження національної ідентичності галичанрусинів як окремішнього народу, відмінного від польського, що постійно заперечували і віденський уряд, і польські ідеологи різних течій — від консерваторів до революціонерів”16. Але слід пам’ятати, що галицькі москвофіли, намагаючись оборонитися від польськоавстрійського асиміляційного впливу, топили українську національну ідентичність у російському морі. І згодом, уже в 60х роках, коли розвинувся під впливом українофільських ідей, які долинали в Галичину із Наддніпрянщини, народовський рух, галицькі русофіли почали послідовніше і чіткіше формулювати невідлучність “руськоукраїнського” народу від “17мільйонового народу руського” та стверджувати свою відмінність, окремішність і від росіян, і від поляків.

Місцеві москвофіли своїм настирним упровадженням “язичія” домоглися лише ширшого розростання розмежованості між українською народною мовою, якою послуговувалося населення Галичини, і цим своєрідним штучним мовним утворенням, що претендувало на роль літературної мови і навіть загальноукраїнської комунікації.

Можливо не кожен із чільних провідників галицького москвофільства до кінця усвідомлював, що своїм пориванням “вселити” в суспільну свідомість необхідність прийняття книжної московської мови вони сприяють реалізації політичного проекту “великої російської нації”, творенню єдиного “православного народу”.

Російська мова і в ХІХ, і в ХХ століттях виконувала цілеспрямовано впроваджені Москвою політичні й ідеологічні функції, передусім те, що намагається реалізувати нинішня Росія своїм агресивним вторгненням у мовне, релігійне, культурне і освітнє поле України. У цій сьогоднішній гуманітарній експансії російська мова відіграє ключову роль, розширюючи вплив Росії шляхом упровадження ідей “русского мира”, зокрема, зміцненню позицій російської мови в національному суспільному просторі. Отже, російська мовноінформаційна експансія триває.

Тепер путінська Росія проєкт “Слов’янський Союз” активно не провітрює на ідеологічних протягах, не витягає його із запрілого слов’янофільського сундука, зате активно продукує ідею повномасштабного відновлення СРСР, агресивно реалізовуючи проект відродження імперської Росії.

Так, один із лідерів сучасного постєвразійства, до речі, автор “улюбленої книги Кремля” — романаутопії “Третья империя: Россия, которая должна быть” (2007 р.) Міхаїл Юр’єв підготував у 2004 році концепцію для Президента РФ під назвою “Крепость Россия”, в якій намагався обґрунтувати вже не раз “обсмоктану” слов’янофілами та євразійцями тезу про Захід як традиційного ворога Росії, закликав розірвати будьякі економічні зв’язки з Європою та якнайшвидше розбудувати Російську імперію.

Далі буде.

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1 Цит. за: Лозинський Михайло. Українство і москвофільство серед українськоруського народу в Галичині. — Стрий, 1994. С. 8.

2 Грицак Ярослав. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї. К., Критика. 2004. — С. 272.

3 Зерній Ю.О. Історична пам’ять як об’єкт державної політики// Стратегічні пріоритети. — 2007. — № 1(2). — С. 73.

4 Лаптева М. П. Идея славянской взаимности и славянские съезды ХІХ в. — Славянские съезды ХІХ—ХХ вв. — С. 19.

5 Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд. Москва. 1867 г. — С. 113—121.

6 Там же. — С. 211—212.

7 Там же. — С. 96.

8 Там же.

9 Там же. — С. 101.

10 Майорова О. Славянський съезд 1867 года: Метафорика торжества.// Новое литературное обозрение. — 2004. — № 51. — с. 81.

11 Абліцов Віталій. Чому слов’янські з’їзди зігнорували претензії Москви на європейське лідерство. — “Слово Просвіти”. — ч. 18, 7—13 травня 2015 р., ч. 19, 14—20 травня 2015 р.

12 Дзюба Іван. Тарас Шевченко серед поетів світу. — С. 298.

13 Дзюба Іван. Нагнітання мороку. Від чорносотенців ХХ століття до українофобів початку століття ХХІ. Київ. Видавничий дім “КиєвоМогилянська академія”. 2011. — с. 196.

14 Там же. — с. 199.

15 Фаріон Ірина. Яків Головацький: “Відки такий наглий упадок?” (І. Франко). — “Слово Просвіти”, ч. 48, 29 листопада—5 грудня 2018 р.

16 Іванова Л. Г. Україна між Сходом і Заходом: українська національна ідея в суспільнополітичній думці 50—60х рр. ХІХ ст. К., Дніпро. 2008. — с. 199.