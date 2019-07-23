Державник слова

На адресу Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка і тижневика “Слово Просвіти” надходять численні вітання з ювілеєм голови ВУТ “Просвіта” Павла Мовчана. Зокрема, до віншувань ювіляра долучилися прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр культури України Євген Нищук, голова Національної спілки художників України, народний художник України Володимир Чепелик, голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, президент Національної академії мистецтв України Андрій Чебикін, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Гринюк, генеральний директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська, президент ГО “Академія парламентаризму” Валентина Гошовська, колектив видавництва “Пульсари”, народний депутат України, голова Запорізького ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка Ігор Артюшенко, голова Івано-Франківського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка Степан Волковецький, просвітяни Михайло Шалата, проф. Богдан Якимович, Лілія Следзінська, Анатолій Загнітко, Левко Різник, Валерій Герасимчук, Петро Гавлінський та ін.

Щиро дякуємо Вам за теплі слова і щирі побажання на адресу ювіляра! Публікуємо окремі вітальні адреси.

Вельмишановний Павле Михайловичу!

Колектив Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України сердечно вітає Вас із 80-річчям від дня народження!

Разом із багатьма представниками української громадськості ми цінуємо Ваш вагомий внесок в утвердження української культури, у національне відродження і становлення нашої державності.

На цьому складному та водночас доленосному шляху національного будівництва Ви виявили себе і словом, і ділом.

Уже багато десятиліть Ви відкриваєте для себе й украї­нського читача універсум рідного слова, його історичні виміри та ментальні глибини. За цей час Ви створили свою “державу слова”. У її фундаменті — численні поетичні збірки, від таких сміливих і мускулистих, як “Нате!” і “Кора”, до зрілих і зосереджених, як “Досвід”, “Голос”, “Поріг”, “Материк”, “Відбитки”, “Ти”. У височінь Вашу твердиню слова підносять книги есеїстики “Ключ розуміння”, “Мова — явище космічне”, “Витоки”, сповнені глибоких роздумів про значення рідної мови, минуле і прийдешнє української культури. А в склепінні Вашої словесної держави — створені за Вашою участю сценарії фільмів “Записки кирпатого Мефістофеля”, “Поет і княжна”, “Таємниця маестро”, сценарії 11-серійного кіносеріалу “Тарас Шевченко. Заповіт”, багатосерійного науково-публіцистичного телесеріалу “Логос”, присвяченого витокам і становленню української культури від найдавніших часів до сучасності.

Ми вдячні Вам, що в час національного піднесення і здобуття державної незалежності Ви очолили Товариство української мови, реорганізоване згодом у Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка. За Вашого багаторічного керівництва ця громадська організація як спадкоємиця “Просвіти” ХІХ — першої половини ХХ століття майже три десятиліття утверджує та поширює рідне слово в різних ділянках культурного життя України — у пресі, книговиданні, у сфері кіно і телебачення; організовує та підтримує творчі заходи, мовні, літературні та мистецькі конкурси; виступає з офіційними заявами стосовно мовної та загальнокультурної ситуації в державі, згуртовує творчу інтелігенцію та свідомих українських громадян. Окремо слід наголосити на ролі в цих процесах об’єднання “Кінологос”, тижневика “Слово Просвіти”, шеф-редактором якого Ви є.

Особливо цінуємо Вас за невтомну громадсько-політичну діяльність, яка розпочалася в найвідповідальніший для України час і стосувалася підтримки усіх процесів національного відродження, а найбільше — української мови. Вдячні Вам за невтомну працю народним депутатом України 5-ти скликань та участь у підготовці й ухваленні Конституції України, зокрема 10-ї статті, яка утвердила українську мову як державну, забезпечила її захист на довгі роки. Не можна обійти увагою Вашу роботу в комітетах та комісіях Верховної Ради України, яка стосувалася проблем Чорнобильської катастрофи, міжнародних зв’язків, культури і духовності, творчої діяльності, мистецтва, культурно-просвітницької та мовної політики, а також безперервну боротьбу за рідне слово в час політичної нестабільності, небезпечних мовних ініціатив антиукраїнських сил.

Важливою є Ваша багаторічна праця у Комітеті Національної премії України імені Т. Шевченка — нагороди, що становить важливий орієнтир нашого культурного поступу.

Про Ваші визначні заслуги перед українською культурою свідчить присудження Вам почесного звання заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, численних державних нагород, ордену Свободи, орденів Ярослава Мудрого ІІІ, ІV, V ступенів.

Ми раді, що свій славний ювілей Ви зустрічаєте в розквіті творчих сил, сповненим нових планів і задумів.

У світлий час Вашого ювілею бажаємо Вам, дорогий Павле Михайловичу, міцного здоров’я і нових здобутків у Вашій натхненній праці на ниві української культури, в ім’я відродження нашого народу!

Від імені колективу

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка

Національної

академії наук України

Академік НАНУ

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ