Словник доби

Володимир КАРАЧИНЦЕВ,

поет, дипломат, культуролог

Життя

Життя. Це від “жити”. Глибинне (нутряне — “живіт” з цього ж куща), часто уживане слово. Передусім у часи війни. “Vita” — латинською. Вітамінно жити. Жити по адреналіновому. Життя складає похмурі каламбури.

Життя коротке. Vita brevis. Натомість: ars longa — мистецтво вічне. Та чи кожному дано? Мистецтво жити — savoir vivre (франц.) — уміти жити — дослівно. Тобто крутитися. У наших умовах більшість намагається радше виживати (животіти). Зате зрозуміло, як можна — поновому… Хоч, мабуть, не до кінця. І не усім. Кінцякраю не видно: на скільки ще буде краще? Втім, поталанило. Жити.

Життя. Навіть не слово, ну як от “стіл”, “дерево”, чи “нога”. Таке воно — всеоб’ємне. Те, що рухається, реагує, обмінюється теплом, самовідтворюється… Помудрому — форма існування матерії. Його вивчають біологія, біофізика, біохімія, філософія і ще з добрий десяток наук. З мікро і телескопами вивчаємо довколишній світ. Хтось, може, вивчає нас. Намагаємося щось зрозуміти. А може, ми і все довкола лише — ословлені думки Творця, а життя — це процес нашого зациклення, закомплексовування, включення в системи тощо. З свободами, волею до змін, нехіттю думати…

Однак хтось усе розуміє простіше. Життя — коротке. І воно — боротьба. У результаті — усе перемагає бабло. Сенс життя — накосити найбільше зелені. Мистецтво житине тужити — це про небагатьох. Крутяться бідолаги. Мученикикрученики. Заручники мішків і трилітрових слоїків з убитими американськими президентами. Мліють з достатків. Тільки що з усім цим щастям робити, куди скирдувати, на яку гору перти? Усім відома нелегка доля Сизіфова. Мідасова. Танталова. Все ж сягаємо міфів! Народжені, щоб Кафку втілити у дійсність. Раби на галерах. Як казав відомий сучасний правитель про себе.

Жили Гомери, Платони, митці, безсмертя яких — у їхніх творах. Ars longa. Герої Небесної Сотні, воїни — лицарі духу, залишили життя на полі борні. За наші життя. Вони достеменно знали: життя — прекрасне. Але на волі. Беззастережно вони сягнули безсмертя. Ми пам’ятаємо. Їх. Поіменно.

Vita и bella. Життя — прекрасне. У Монако. Десь у Панамі. Може. Парфуми є такі La vie est belle — від “Ланком”. Та й ті вивітрюються, як і життя. Фільм. З Роберто Беніні. Гран Прі у Каннах. Про війну, Голокост, табір смерті.

Cмерть. Врешті ж дійдемо до стану не сумісного з життям. От де супокій! Не треба крутитися. Єдина печалька: у царстві Аїда інша валюта в обігу. І як прослизнути з призбираним за життя мотлохом у вушко голки? Гомер би сміявся. А у Божому Царстві й поготів.

P. S. “Жити стало краще, веселіше!” Був прикол такий у Сталіна.

Це й про нас? Було б весело. Але життя — коротке. І попри все — прекрасне.

Шануймося!

Закон

Закон — Lex (лат.). Звідси — легітимність. Право, справедливість — від Правди. Скільки правди в законах? Тобто, справедливості. Закон структурує світ держави (системи) і “життєсвіт” людини, вважав Юрген Габермас (німецький філософ і соціолог). Загалом, люди не схильні замислюватися, чи живуть за правдою. Не крадуть, не вбивають — і вже добре. Звичайно, є ті, які інколи задумуються. Це — правники. Слід уявляти — ті, які мали б жити за правдою. Є й кривдники, тобто, правопорушники. Злочинці. Зрештою, є Праведники. Власне — ті, котрі живуть по правді, Ну хто подумає, що це про наших правоохоронців чи законодавців? Більшість з них самі своїми ділами і “нажитими непосильною працею” статками виписали собі суспільний вердикт.

Основний Закон — Конституція. Не священна корова, але й не декларація про наміри. Які залежать від настрою, потреб моменту. У США Конституцію прийняли 1787 року. Відтоді було внесено десь зо тридцять поправок. А якби поправляли під кожного президента? Дивний Божий промисел. Чи ж ми недолугі? Починали конституційний процес раніше від багатьох, начебто. Конституція прав і вольностей Пилипа Орлика датована 1710 роком. А й досі чубимося в парламенті й пасемо задніх на шляху в євроструктури. А може ми, згідно із задумом Творця, маємо пропустити цю висоту і одразу увійти у якісь космічні влади? Для впорядкування вселенського хаосу.

Закон — це завжди упорядковування хаосу, який, власне, і є життям. Упорядковування — виставляння рамок. Щось на зразок загорожі для худібки, клітки для птахів, чи акваріуму для рибок. І біжи, лети, пливи — куди заманеться. Рухи окремих осіб обмежують стінами камери чи зони. Утримують як цінних птахів чи тварин…

“Dura lex, sed lex”, — повчали римляни. Тобто, закон суворий, але — закон. По суті: порушення — покарання. Для усіх. А усі мали би бути рівними перед законом. Отоді й буде порядок. Закон — це домовленість. Домовились? Що, і друзів стосується? І тому звично — закон як дишло. Для тих, хто знає, як дишлом можна підкерувати.

Держава — це система домовленостей. Лише зі смертю не домовишся. Універсальний суддя. От би такого кіборга на Генпрокурора, скажімо. Либонь і антикорупційна прокуратура була би зайвою. Косою по шиї — згідно з Законом Абсолюту. А то виглядає, наче усі змагаються у корупції. І самі ж не зупиняться. Хоч усі достеменно знають, чим змагання закінчаться. Та й гроби кишень не мають.

І життя не купиш. Людина, її права і свободи — базові цінності, гарантовані Основним Законом. Згідно з яким влада належить народу. Начебто. Як та воля народна перетікає у право? У якому контексті: людиноцентричному чи системоцентричному (тобто, апаратному)?

Тож важливий момент — легітимність влади. Передусім — це довіра народу. Легітимність влади означає її відповідність закону. Закону — як його розуміє народ (якщо влада належить йому). Влада, яка застосовує насильство проти народу, втрачає леґітимність. Власне, що й відбулось з режимом Януковича. Природне право на спротив узурпації влади з боку посадових осіб чи державного апарату, зафіксоване в конституціях усіх розвинутих демократичних країн. Це право народ реалізував на Майдані. Отже, легітимність влади означає її відповідальність перед народом, відповідність декларацій і дій. Невідповідність цим параметрам провокує кризу легітимності. Відтак — відому вже парадигмальну ситуацію: узурпація — вила…

Філософ і соціолог, автор теорії соціального конфлікту Ральф Дарендорф ставив знак рівності між легітимністю і здатністю політичної системи до реформ. Хто став би сперечатися з філософом? Або з Оскаром Уайлдом, який сказав, що в Росії немає нічого неможливого, окрім реформ. Знаємо: Україна — не Росія. Але щодо реформ збіги зашкалюють. На жаль, тому, що наші олігархічні еліти мавпували і мавпують саме російські порядки. І вони ж поки ще замовляють музику, під яку ми й танцюємо. І пишуть закони, за якими вже не можемо жити.

Майдан — це важливий формат комунікацій. Історично притаманний українцям. Народ висловився. Застосував владу прямої дії. Втім, в плані політичного структурування, волі забракло. Бо влади, як такої, не праг. Вона ж і так є. Начебто. Звісно ж, влада апаратна сама себе не перезавантажила. Мо’ щось пороблено у владних офісах?

Очевидно, в умовах війни новий реальний Майдан до доброго не приведе. Однак внутрішньо переживати ті події і відтворювати у собі відчуття влади, тієї креативної сили свободи і гідності — ой як треба! Народ — це тисячі полеглих за нашу свободу і життя. Вони дивляться на нас з безсмертя і ми не можемо хибити. Народ втомився жити поновому. Треба змусити владу жити поновому. Час жити по правді! Наповнити життя силою закону, а Закон — правдою життя. Силою правди. Для цього ж вибори! Лише пам’ятаймо: кожен вибір — це траєкторія.

Шануймося!

Межа

Межа. Таке малопомітне, невелике слово. Зате притаманне всьому. Людям. Звірині, яка мітить межі теренів свого буттювання. Клітина має свою захисну мембранну межу і тому є суверенною. Планети знають свої межі, що відділяють їх від хаосу.

Межа надає сенс викінченості форми, визначає площини цілісності, недоторканності. У певному сенсі, набуває сакральності. Зокрема, коли йдеться про померіум держави. Саме з цього починався вічний Рим — з померіуму — межі, проораної Ромулусом для відокремлення його від іншого простору.

З історії знаємо, що не тільки у часи Кайдашевої сім’ї за межу чварилися. Особливо, за межі держав! Хоч донині лідери деяких з них вважають, що ці межі втратили сенс і їх можна брутально попирати згідно з феодальним правом сильного. Звідси й анахронічне бачення держави, кордони якої ніде не закінчуються!

Так виопуклюються межі розумінь цінностей, різниці між цінностями й їхніми симулякрами, міфами й реаліями. Мови, релігії також віддавна вже стали рубежами. Кривавими. На жаль. На цьому вибудовуються стратегії пропаганди, а точніше, інформаційного бандитизму.

У сучасному глобальному світі кордони мають, все ж, інакший смисл, ніж за часів Ромулуса. Їх цивілізовано намагаються навіть позбуватися. Певною мірою. Скажімо, в ЄС. Втім, як тіло людини не виживе без епідерми, так і кордони мають подібний захисний сенс для нації, державної спільноти, цивілізації. Принаймні наразі.

Проблема виникає, коли сусіднє тіло — це левіафан. Квазібіблійного виміру. З псевдомісійним покликанням. Від лукавого. І, ймовірно, з апокаліптичним кінцем. Нема на то ради? Попрано межі приписів Божих і людських. “Не убий!” — одна з таких меж. Імперська мегаломанія меж немає… Може, там на генетичному рівні пороблено? Тому за сталінських часів до генетики ставилися, як до “продажної дівки фашизму”. Нині начебто не гоже з наукою сперечатись. Тож “правоту” доводять буками, градами… Загалом, факти цієї науки та й суспільне буття тамтої спільноти викликають великі сумніви у генетичній й ментальній спорідненості з мижебратами.

Як би не примазувалися вони до спільної Києворуської колиски. Людей намочили на кілька Гааг. А єдиним “виправданням” агресії братів у новітній історичній парадигмі — панівна у Києві “фашистська хунта”. Дарма, що її очільники — представники народу, який пережив Голокост. Кремлівські пропагандисти легко “розрулили” і цей когнітивний дисонанс — “жидобендеровци”. Термін став безсумнівним хітом доби. Трендом.

Свого часу Енгельс писав: “своїм постійним втручанням у справи Заходу ця імперія порушує нормальний поступ нашого розвитку і чинить це з метою завоювання для себе таких географічних позицій, які забезпечили б їй панування над Європою…” Спробуй сперечатися з класиком.

Ідея домінування — в обгортці місіонерства. (Фантик — такий собі блискітливий симулякрик межі). Воно, місіонерство, фантомно вкорінене у надрах тамтешньої колективної свідомості. Облудна місія спасіння. (Альтер его). Дарма що не існує реальних жертв — предмету спасіння і ніхто не хоче пережити благодать спасіння. Однак влада імперії свідомо підживлює ностальгію, а точніше, спрагу крові своїх демонів. Пам’ять форм, які утримувала її епідерма. Фантомні болі симулякрів. Сьогодні ці демони наробили реального лиха, реальних жертв. І маємо не віртуальну пам’ять крові. Пам’ять ран. Не фантомних.

Нині українськоросійське пограниччя, яке мало би бути теренами цивілізаційного стратегічного партнерства, стало простором кривавого цивілізаційного протистояння. Прірва цивілізаційного зламу розширяється. Формуються ментальні рубежірубці.

“Людство без кордонів” — звучить манливо. Панацея? Про це мріялося віками. Втім, такого досягають ну точно не Мінськом чи Ялтою2. Можливо, людство, як гомогенізована у цивілізаційному сенсі спільнота, матиме конкретніше значення тоді, коли йтиметься про контакти з позаземними істотами. Тоді й позаростають кінцево кордони екологічно чистою травою. Якщо не переступимо межі, не припадемо радіоактивним пилом, то, може, колись доростемо до казок.

P. S. Маю на увазі не продукти казкарів з передвиборчих програм. Справжня казка — царина мрій, конструювання майбутнього. Реальність інакша… Вас не нудить від розгойдування державного човна?.. Чи свідомі ми викликів? У мене є таке відчуття, що ми, як спільнота, країна, світ, зрештою, дійшли до якоїсь межі. Межі незримої. Непевної, хиткої… Вона проходить крізь нас, кожного з нас, торкаючись душі… Боюся, що ми можемо переступити цю межу і душа розчахнеться. Враз опинимося за межею добра і зла… у світі якогось мерзенного багна…

Межу, за якою — світ мертвенності. Перейшовши цю межу, мертвенність непомітно увійде у тіло, насичуватиме мозок. Людина виглядатиме ще живою — рухатиметься, жартуватиме, можливо, але… Станемо неживими молекулками?..

Як без нас складеться докупи “те, що одвіку вселенське”? І чи не боїмося не скласти заплановане Творцем? Тут я дещо перефразував один з улюблених катренів мого творчого побратима, поета Богдана Смоляка, який завершується такими пронизливими словами: “біймось, бо знов невеселі”… Я про відповідальність, справжню місію людини. Тож, біймося!

Шануймося!

Сила

Сила. Стисле потужне слово. Вже самим звучанням — зміїним сичанням — відлякує. У англійській мові “сила” корелюється з “владою” (“power”), що передусім асоціюється з силоювладою грошових мішків. Проте слово це має значно більше конотацій. У діапазоні — від побутового: пересилювати, силувати когось, чи не дай Біг, насилувати — до метафізичного: сили магічні, окультні, невидимі, злі, темні й навпаки — світлі, ангельські тощо.

Говорять: сила порядку, сила волі, сила знань, сила вогню, води (інших стихій), сила кохання, сила думки… Чи ж висловлюють захоплення: “це сила!” Силасиленна люду — багато (народу). Мабуть, будьяке поняття можна посилити, сполучивши його зі словом “сила”. Навіть стать. В реалі сумнівно, однак звучить гордо — сильна стать. Кінська сила звучить переконливіше. Сила струму — ще переконливіше. Достатньо один раз пальці в розетку сунути. Сила гравітації — не менш переконливо. Особливо, коли зненацька. З драбини чи з дерева гепнутись. Не до сміху, хто пробував. Але все справджується, сила — фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл.

Новочасний тренд: так звані езотерики багато теревенять про так звані місця сили. У кожній області України (й за межами) є місцини, де колись були, скажімо, язичницькі капища тощо, куди довірливих громадян нині звозять на екскурсії. Зрозуміло, платні. Хоч припускаю, що у частині з цих атракційних місць, може, й існують якісь аномальні зони. Щось людину торкає. Особливо, коли вірити у це все. Лисі гори, де, начебто, відбувалися відьомські ритуали. З іншого боку, “лисими горами” нині нікого не здивуєш. Ліс, дійсно, вирубують нечисті (на руку) сили. Загалом видимі. Усім, крім правоохоронців. Не інакше, як пороблено.

Колись предки святкували День святої Сили МатеріЗемлі. 12 серпня. У цей день, зазвичай, засівали озимі культури. Вважалося, що жито, засіяне у цей день, дасть багатий врожай. Вродить сильно. А щоб набратися животворної енергії, сили, треба було полежати на свіжоскошеній траві.

З огляду на загальну забрудненість землі, хтозна чим сьогодні може закінчитися таке лежання. Людство давненько перейшло межі “добросусідських” взаємин з природою. Звідси, мабуть, і екологічні проблеми, природні катаклізми. Влада (і сила) грошей, заточена на прибуток, призводить до дегенеративних змін у довкіллі. Суспільному і природному. Розвиток технологій часто стимулювався грошима від владних еліт, зацікавлених у наживі. Однак сьогодні суспільний розвиток, заснований на розробках технологій, підійшов до певної межі.

Межею є можливості науки. На думку окремих вчених, щоб отримати прорив і запропонувати принципово нові технології, потрібно наростити інтелектуальний потенціал людства. Це вступає у протиріччя з інтересами володарів грошви, які форматують його розвиток, виходячи з ідеї “золотого мільярду”, для яких панацея — війни, катастрофи, епідемії. (Таке бачення конспірологів). Втім, при мирному розвитку через якийсь час, демографічно людство дійсно пересягне резервні можливості планети. І це вже серйозно. Як це розрулювати?

Гадається, що подальший соціальний розвиток людства можливий лише в духовному вимірі. Увесь попередній розвиток відбувався за рахунок нарощування спільнотного інтелекту, що, в свою чергу, залежало від демографічного приросту. Потрібно розвивати усі форми творчості. Примножувати спільнотний розум. Через силу розуму — до творення світу нової якості. Але не так за рахунок штучного інтелекту. Бо в такому світі не буде любові. Штучною вона бути не може. Любов — це еманація Творця. Дар Його сили. Так гадається. Вона ж, за вченням святого апостола Павла, перетриває усе “хоч і пророцтва скінчаться, і знання зникне”.

Отже, йдеться про творення світу в парадигмі любові. Світу цінностей, доброти, співчуття, соціальної справедливості. Відмови від власних надприбутків на користь спільноти. Тупо красти — це несерйозно. Тупе накопичення бабла спрямовує спільнотну силу на манівці. Забирає розум. Значить, суперечить планам Творця. Світ дійсно виглядає таким, коли б йшлося про доживання (не тільки про виживання). Силасиленна люду таки наближає дні останні.

Словом, йдеться про творення альтернативи Апокаліпсису. Віриться, що наша земля може стати позитивним місцем сили.

Сила людей — у силі правди А у правді сила перебуває завжди. Намагаймося чинити за правдою. І сила перебуде з нами.

P. S. Для роздумів. Особливо, у час виборів.

Шануймося.