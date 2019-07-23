Відсвяткували Закон про мову на Говерлі

У річницю Декларації про державний суверенітет України народні депутати Андрій Левус та Сергій Висоцький (разом з Миколою Княжицьким співавтори Закону про мову) піднялися з великою групою громадських активістів на найвищу гору Карпат — Говерлу (2061 м), щоб відзначити вступ в дію цього Закону. Депутати разом з активістами розгорнули на вершині Карпат величезний державний прапор, до них долучилася вся патріотична громадськість, яка була в цей час на вершині. Серед активістів акції “Захисти Україну” було й багато учасників визвольної війни від московських окупантів, що триває від 2014 року. Це зокрема відомі особистості: Ігор Мазур (“Тополя”), Олександр Ушинський, Павло Білоус (“Кабул”) — один із ініціаторів майбутнього громадського цьогорічного військового параду 24 серпня.

Згодом в рамках автопробігу “Захисти Україну” його учасники відвідали селище Будараж в Рівненській області, де в далекому 1943 році була створена і активно діяла аж до розпаду “імперії зла” у 1991 році антиімперська міжнародна організація поневолених Москвою народів — Антибільшовицький Блок Народів (АБН). Діяльність цієї організації в світлі агресивної політики російської неоімперії останніх десятиліть є надзвичайно актуальною і тепер.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК,

голова МГО “Соловецьке Братство”

Київ—Карпати—Київ

Поділись і насолодись:

















