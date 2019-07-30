Символ боротьби за незалежність

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

У Колонній залі Київської міської ради за участі керівництва КМДА, депутатів, громадських активістів відбулися урочисті заходи з нагоди історичної події — 29ї річниці підняття у столиці українського національного прапора. Вперше від часів УНР синьожовтий стяг замайорів на флагштоці перед будівлею Київради на Хрещатику 24 липня 1990 року. Через десять років після тих вікопомних подій міська рада Києва ухвалила рішення про відзначення цього дня як Дня національного прапора у столиці України.

Телеведуча Христина Стебельська пригадала, що тоді на Хрещатику зібралися сотні тисяч людей, які прагнули незалежності від російської комуністичної імперії. Кілька великих стягів пошили у Львові, ІваноФранківську, Тернополі і таємно, побоюючись арештів КДБ, привезли в Київ. Від святої Софії освячений прапор на високо піднятих руках принесли молоді українці. Пані Христина стояла тоді якраз біля самого флагштоку, тож принесений складений прапор поклали символічно на український хліб — і з нього він вже полинув під загальне радісне схвалення та спів “Ще не вмерла України…” під небо…

“Це було освячення національного прапора для всієї України”, — підкреслив Олександр Мосіюк, тодішній заступник голови Київради, який вів засідання 24 липня 1990 року.

Олександр Кулик, тодішній депутат Київради, наголосив, що для більшості українців цей піднятий у столиці України прапор символізував відродження нашої державності: “Національний прапор — не просто символ держави, це символ боротьби за її незалежність!” А ексмер Олександр Омельченко словами незабутнього Василя Симоненка “Я проллюся капелькою крові на твоє священне знамено!” нагадав присутнім про виховання історичної пам’яті у нашої молоді. Також присутні нагадали, що Верховна Рада має перенести нинішню дату святкування Дня державного прапора з 23 на 24 липня, коли прапор підняли над столицею України, чи, в крайньому випадку, на 4 вересня, коли в 1991 році його підняли над куполом парламенту.

Іван Заєць, народний депутат України багатьох скликань, безпосередній учасник тих подій, звернув увагу присутніх на роль державної мови, як одного із надзвичайно важливих символів наряду з Державним прапором, Гімном та Гербом, особливо в контексті прийняття Закону про мову та триваючою війною з путінською Московією.