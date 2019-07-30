У «Просвіті» відремонтували танцювальний зал

У ковельських закладах культури тривають ремонтні роботи, — про це повідомляється на сайті Ковельської міської ради. Зокрема, завершують ремонтувати другий корпус школи мистецтв, що на вулиці Відродження.

Нині будівельники працюють у Народному домі “Просвіта”. У залі, де займаються спортивні секції та хореографічні колективи, запланували облаштування роздягалень для дітей та декоративне оздоблення стін, проводять повну заміну підлоги.

Впродовж останніх років Нароний дім “Просвіта” кардинально змінився: капітально відремонтували фойє, глядацький зал, сцену. Цьогоріч оновили коридор, де розташовано кабінети адміністрації та займаються колективи.

Нещодавно завершили роботи у танцювальному залі — встановили нову вентиляцію, пофарбували стіни і оновили підлогу. Приміщення повністю готове до репетицій у новому сезоні.

Заступник міського голови Ігор Прокопів зазначає, що всі роботи були заплановані, кошти на їхнє проведення передбачено у бюджеті.

“Загалом в останні роки нашим закладам культури приділяється дуже багато уваги. Виконано великий об’єм ремонтів у кожному приміщенні. Це і Народний дім “Просвіта”, культурно-просвітниький центр, художня школа і школа мистецтв. Але щоб і надалі підтримувати їх у належнму стані, заздалегідь визначається першочерговість необхідних оновлень і формуються запити уже на новий, 2020-й, бюджетний рік”, — сказав Ігор Ярославович.

Вл. інф.