Українські діти Башкортостану

У Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика від самих його початків беруть участь не тільки украї­нські школярі та студенти, а й представники української діаспори інших країн, котрі вивчають українську мову й послуговуються нею.

Незважаючи на складні політичні стосунки із сусідньою державою, щороку конкурс проводять небайдужі українці республіки Башкортостан (Російська Федерація). Цьогоріч виконавча дирекція Ліги українських меценатів отримала результати XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика з республіки, громадські діячі якої — Володимир Дорошенко (голова РОО РНКЦУБ “Кобзар”), Юлія Сіренко та Максим Пилипак, активно популяризують українську мову та культуру серед населення республіки.

У конкурсі взяли участь Муніципальний бюджетний заклад додаткової освіти “Українська школа” міського округу міста Салавата, Муніципальний бюджетний освітній заклад додаткової освіти “Українська недільна школа “Злагода” міського округу міста Уфи, Муніципальний бюджетний освітній заклад додаткової освіти “Українська недільна школа ім. Т. Г. Шевченка” міського округу міста Уфи, Муніципальний бюджетний освітній заклад “Середня загальноосвітня школа” села Троїцький Благоварського району Республіки Башкортостан.

Загалом маємо 21 учасника, а саме:

— Муніципальний бюджетний заклад додаткової освіти “Українська школа” міського округу, місто Салават Республіки Башкортостан:

Учитель української мови — Главінська Катерина Володимирівна

Ваченко Ангеліна (3 кл.) — 3 місце

Мусін Еміль (4 кл.) — 1 місце

Сахібгарєєва Еліна (5 кл.) — 2 місце

Юмашева Ульяна (5 кл.) — 3 місце

Вахрушина Олександра (5 кл.) — 1 місце

Шалангова Дарія (6 кл. ) — 2 місце

Учитель української мови — Загоровська Людмила Сергіївна

Степанов Валерій (3 кл.) — 1 місце

Степанов Віталій (4 кл.) — 2 місце

Талько Сергій (6 кл.) — 1 місце

Колеснікова Катерина (10 кл.) — 1 місце

— Муніципальний бюджетний освітній заклад додаткової освіти “Українська недільна школа “Злагода” міського округу міста Уфа Республіки Башкортостан:

Учитель української мови — Хайрулліна Олена Миколаївна

Ліненко Володимир (3 кл.) — 3 місце

Ліненко Григорій (3 кл.) — 3 місце

Уразова Таїсія (3 кл.) — 3 місце

Хузієва Міра(3 кл.) — 2 місце

Кийко Вілена (4 кл.) — 2 місце

Коротенко Дарія (4 кл.) — 2 місце

— Муніципальний бюджетний освітній заклад додаткової освіти “Українська недільна школа ім. Т.Г. Шевченка” міського округу міста Уфа Республіки Башкортостан:

Учитель української мови — Семикіна Надія Геннадіївна

Браженко Владислав (3 кл.) — 3 місце

Лобанова Еріка (3 кл.) — 2 місце

Муніципальний бюджетний освітній заклад “Середня загальноосвітня школа” села Троїцький Благоварського району Республіки Башкортостан:

Учитель української мови — Адігамова Тетяна Миколаївна

Терьохін Сергій (3 кл.) — 2 місце

Айвазян Аїда (4 кл.) — 3 місце

Єрьоменко Вікторія (4 кл.) — 3 місце.

Нині виконавча дирекція готує дипломи та цінні подарунки для учасників, переможців та учителів, котрі підготували призерів ХІХ мовного марафону в Башкортостані, які буде вручено на початку нового навчального року.

Прес-служба Ліги українських меценатів