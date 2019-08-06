Громадська організація “Молода Просвіта Прикарпаття” разом зі Світовою федерацією українських лемківських об’єднань (СФУЛО) провели симпозіум “Лемківська спадщина. Єднання поколінь”.

Молодь, котра має лемківське коріння або цікавиться культурною спадщиною цієї етнографічної групи, зустрілася з делегатами лемківських товариств зі США, Канади, Польщі та Хорватії.

Вітальне слово виголосили заступник міського голови Івано-Франківська Олександр Левицький, голова СФУЛО Ярослава Галик, голова Фундації дослідження Лемківщини в США Андрій Хомик, голова Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Оксана Данилів. До обговорення долучилися гості з Канади, Польщі, Хорватії. Вони поділилися спогадами, як відроджували та започатковували лемківських рух в Україні та інших країнах світу, розказали як молодь за кордоном цікавиться збереженням своєї лемківської спадщини та закликали до активної співпраці.

Своїми переживаннями та емоціями під час відвідин рідного краю предків поділилися представниці молоді Уляна Басараб-Ганчак та Наталія Гугіль. Говорили багато і про збереження лемківської спадщини.

“Ми стараємося усіма силами популяризувати такі традиції, як приготування лемківських страв, бісероплетіння, співання аутентичних пісень. Дуже хочемо, аби прикарпатська молодь теж підхопила цю хвилю і підсилила молодіжний лемківський рух”, — сказав голова “Молодої Лемківщини” з міста Львова Микола Крупей.

Голова “Молодої Просвіти Прикарпаття” Євгенія Бардяк підсумувала, що на Івано-Франківщині уже сформовано актив молоді та буде найближчим часом зареєстровано молодіжну лемківську організацію, а також продовжуватиметься мережування, яке розпочалося ще минулого року в рамках проекту “Ми — лемки!”.

Вас. інф.