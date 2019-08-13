Героїня наших днів

Надія ПАСІЧНЯК,

голова Вербовецького осередку “Просвіта” ім. Т. Шевченка

Українська земля… Славна. Прадавня. Колосиста. Устелена суцвіттям любові й добра, заселена мужнім і терплячим народом. Народом, який має важке історичне минуле та жагуче бажання до свободи. Це волелюбне прагнення успадковано від дідів-прадідів, які воювали за незалежність. І сьогодні ця боротьба триває. Україна в небезпеці. Під кулями, в окопах і наметах, на полях бою і в складі запасу, віддаючи найдорожче — молодість, здоров’я — воюють її славні доньки і сини.

Серед них — голубоока красуня з високим почуттям патріотизму, з незвичним для карпатського регіону ім’ям і ще більш незвичайною долею, яку вибрала сама за покликом серця і душі. Це Андріана Сусак, уродженка села Вербовця, вихованка Косівської школи-гімназії, випускниця Київського національного лінгвістичного університету, перекладач іноземних мов за фахом і безстрашний боєць-доброволець батальйону “Айдар”, патріот за покликанням. Пройшла війну на Донбасі. За героїзм і мужність у травні 2016 року нагороджена орденом “Народний Герой України”.

Ця неймовірна дівчина поєднала свою долю з бойовим побратимом Максимом Арехтою. У сім’ї підростає надійна зміна — синочок Макар.

Про Андріану Сусак пишуть нариси, їй присвячують вірші поети, про неї знімають кіносюжети, її запрошують на зустрічі з молоддю. Андріана — активістка жіночого ветеранського руху, студентка магістратури за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Нещодавно у складі делегації українських дівчат-ветеранок відвідала штаб-квартиру НАТО, де розповіла міжнародній спільноті про війну України з Росією.

Документальний фільм “Невидимий батальйон” (2017), в якому однією із героїнь є Андріана, переглянули тисячі глядачів України та інших країн світу, зокрема Америки та Канади.

Історія не стоїть на місці. В державному календарі з’являються нові дати, зумовлені різними подіями та змінами в суспільстві. Відбуваються урочистості з відзначення Дня добровольця (14 березня) і Дня Героїв України (25 травня). У нинішній політичній ситуації ці заходи не лише данина пам’яті, а й шана героям минулого і героям сьогодення, які віддають усі сили за соборність і незалежність нашої держави, це відзначення нагородами за особливі заслуги перед Батьківщиною.

Указом Президента України №71/2019 від 13.03.2019 року Андріану Іванівну Сусак, молодшого сержанта запасу, за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, за самовіддане служіння українському народові та з нагоди Дня добровольця нагороджено орденом “За мужність” III ступеня.

Пишаємося славною землячкою і віримо, що такі самовіддані люди, як Андріана, змінять нашу країну на краще, адже вони несуть величну місію національної єдності та світлого майбутнього.