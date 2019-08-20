Перший пам’ятник жертвам Голодомору, національні революції та національно-визвольна війна

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

До нашого календаря вже назавжди увійшло 24 cерпня 1991 року — найважливіша дата в історії національного державотворення, визначальна подія в житті кожного громадянина нинішньої України. Ця дата стала особливою і в житті героїчного воїна АТО та засновника трьох народних музеїв Олександра Ушинського, який наразі є головою Асоціації учасників війни, ветеранів АТО (ООС), сімей загиблих (померлих) та інвалідів війни.

Торік до Дня незалежності ініціатор спорудження (вже в далекому 1988-му році) першого в Україні народного пам’ятника жертвам Голодомору-геноциду 1932-33рр. в рідному селі Тарган на Київщині Олександр Ушинський створив в колишньому приміщенні школи у Володарці відразу аж три народні музеї. Це, власне, Музей Голодомору 1932-33 років на Київщині, Музей Революції гідності 2013—14 років та Музей російсько-української війни, що триває з 2014 року на сході України… Всі музейні раритети, яким можуть позаздрити музейники із столичних музеїв (!), зібрано особисто Олександром у селах України та під час подій останніх двох Ревоюцій та триваючої на сході України визвольної війни проти московських окупантів, активним учасником яких він був особисто: про це й свідчать його бойові нагороди! Хочеться скласти велику подяку всім подвижникам, таким як Олександр Ушинський, що свято бережуть і примножують історичну пам’ять нашого народу для нинішнього і майбутніх поколінь України.