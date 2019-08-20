Трансформація державотворчої ідеї

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

У Міжнародному конгрес-центрі “Український дім” в Києві 13 серпня відбулася знакова для українства подія — творчий вечір-презентація наукового видання “Трансформація української національної ідеї”. Це збірка статей 30 відомих українських істориків, філософів, політологів, культурологів, які дають власні відповіді на питання про те, як розвивалася “українська ідея”, чому і на якому етапі вона загальмувала, і що слід зробити, щоб “українська ідея” знову стала “українською мрією”.

Упорядником збірки та організатором заходу виступив відомий в Україні громадський і політичний діяч Олесь Доній, котрий в цей день відзначав і свій піввіковий ювілей. У презентованій книзі вперше формулюється найчіткіша дефініція української національної ідеї, розкриваються її три попередніх етапи та формулюється наступний, четвертий, “конкурентний” етап. Презентація книги відбувалась у вщерть заповненому зацікавленими слухачами залі, серед яких було чимало відомих особистостей, та була поділена на три частини. В першій (“блок Президентів”) під назвою “Українська нація — етнічна чи політична?” спікерами виступили Леонід Кравчук та Міхеіл Саакашвілі, котрі поділились з прискіпливою аудиторією своєю оцінкою подій недалекого минулого та своїм баченням розвитку України у майбутньому. В другій (“блок авторів”) під назвою “Куди рухається і куди має рухатися Україна” спікерами виступили співавтори видання Олександр Кочетков, Сергій Дацюк та Сергій Гайдай. А в третій, підсумковій (“блок упорядника”), яка називалась “Модерна концепція української національної ідеї” виступив сам Олесь Доній. Упорядник книги “Трансформація української національної ідеї”, голова Центру досліджень політичних цінностей, голова мистецького об’єднання “Остання барикада” Олесь Доній зауважив, що на якомусь етапі він прийшов до висновку, що проблема України не в інституціях, не в політиках — проблема у певному відставанні України в ідейному плані від провідних країн Європи та Північної Америки. На якомусь етапі українці у своїй ідеї були передовими, але по досягненню незалежності загальмували. На думку Донія, проблема “застою” в ідеєтворенні виникла через вітчизняних мислителів — представників інтелектуальної еліти, які не виплекали в українцях нових цілей. Є дуже популярною теза про те, що політики погані і українці їх періодично міняють. Але при цьому з шести президентів України жоден не боровся за її незалежність наприкінці 1980-х — на початку 1990-х, не був поруч з борцями за неї на барикадах. Всі вони були з протилежного боку, але тим не менш українці обирали саме їх.

“Ми зупинилися в ідеєтворенні десь у ХІХ столітті, коли національною ідеєю були лише мова, культура і державність. Національна ідея має бути не для держави, а для українців, які цю державність і творять! Держава — це дуже важливий, але лиш один з інструментів для того, щоб українець відчував себе щасливим на своїй землі. А у нас особистим щастям користуються тільки владні політики”, — підсумував Олесь Доній.

До дискусії про те, куди має рухатися Україна, долучились найвідоміші українські історики, філософи, політологи та культурологи.

Презентоване видання адре­соване впершу чергу тим, хто хоче розібратися в українських цінностях і готовий до їхнього оновлення. Серед авторів — Олександр Кочетков, Роман Кудлай, Олександр (Олесь) Доній, Анатолій Єрмоленко, Сергій Гайдай, Олександр Щерба, Павло Гай-Нижник, Леонід Чупрій, Сергій Дацюк, Олексій Толкачов, Євген Уткін, Марія Кармазіна, Володимир Єшкілєв, Ірина Кресіна, Володимир Фесенко, Людмила Филипович, Віталій Кулик, Олег Покальчук, Ігор Щупак, Ян Валєтов, Тетяна Бевз, Олександр Бабіч, Віктор Савченко, Богдан Бернадський, Іван Патриляк, Володимир Волковський, Андрій Чуткий, Віктор Горобець, Тарас Чухліб, Володимир Сергійчук…

Заплановано 30 презентацій книги по всій Україні. Автори таким чином хочуть розпочати дискусію серед української інтелектуальної еліти про те, куди рухатись далі та яких нових ідей потребує Україна, щоб вона стала не просто черговим членом об’єднаної євроспільноти, а лідером Нової Європи.