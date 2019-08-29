П’ятнадцять кіноляпів президента

Леся ВОРОНЮК

Головний урок, який повинен засвоїти президент після Дня Незалежності: він — вже не шоумен, а президент. Громадянам у стані війни потрібне не шоу, а відчуття могутності країни і єдності нації. І навіть якщо на ці відчуття чекають не всі, то все одно доведеться рахуватися саме з тими, кому вони потрібні. Бо саме ця категорія громадян є проактивною, вийшла на Марш Захисників і надалі рухатиме суспільні процеси. Отже, по хронології.

1. Спуск з дітьми в білих футболках по Інститутській виглядавй їй-бо як Первомая. Ну, не про Україну 2019 це було. Штучно і по картинці, і за відчуттями. Як максимум, на що придатна ця постановка — на відкриття районних змагань з тенісу.

2. Чому Бадоєв вирішив обрати основ­ним білий колір? У країні, в якій війна. Білий — це колір поразки і відступу як-не-як. Спочатку я подумала, що перебільшую, але ж ні — такі асоціації в багатьох. І ще цей білий для мене — це ніби більше нема чого сказати і показати, ніби в нас нуль років історії, культури та ідентичності. Ніби ми вчора з’явились, ніби не було країни, а суцільна амнезія. Ну і що, що 6000 років Трипіллю? Кому це цікаво в швидкому шоу-бізі?

3. А цей артеківський прийом з дитячими долоньками в жовто-блакитній фарбі? І це “найкрутіший” режисер??? Це — вінець української режисури? Та по цьому заходу можна видавати хрестоматію, як не робити свят, або 1001 поверхневе рішення в одному місці.

4. Навіщо потрібні були ці муляжні дзвони, які не грали?

5. Плюсами могла б назвати сучасних популярних виконавиць — Онуку і Аліну Паш (про її тури в Крим почула лише вчора). Але ці дівчата тут були просто не на своїх місцях. Особливо друга, і ця стрибуча постановка перед військовими із недолугим текстом про “хрущі не гудуть”, що вже став мемом. Треба розуміти, що на все є своє місце і свій час. Є таке слово — доречність.

6. Так, зрозуміла метафору про жовто-блакитне піаніно з Революції Гідності. Ні, не зрозуміла метафори з Тіною Кароль на консерваторії. Думаю, замість неї там мала би бути Христина Панасюк.

7. Загалом дуже куцо виглядав захід, мало військових, мало людей. Така велика країна. Де масштаб? Де аж ну, щоб дух перехоплювало? А ось де справді дух перехоплювало, то це на Марші захисників — без постановок, стрибків, білих масовок. Просто головною вулицею країни йшли справді головні люди.

8. На офіційному заході не було нічого про жінок-військових — ні колони, ні нагород, ні про їхню службу, ні про безліч організацій, які вони збудували і утримують, як то “Госпітальєри”, “Ангели Тайри”, “Школа аеророзвідки” і т.д. Так, нагородили одну волонтерку. Але цього мало. Це не про жінок-військових. Просто Бадоєв ще не в курсі, що жінки не лише на підтанцьовках в його кліпах працюють, а захищають країну зі зброєю в руках на рівні з чоловіками.

9. Так, було помітно, що Зеленського іноді накривало, і він душив сльози, коли вручав відзнаки. І навіть хотілось його поплескати по плечі: “Та вже тримайся, якщо ти вляпався у це президентсво”. Але незворушне обличчя його дружини… Не знаю, як ви зрозуміли її посил, але окрім емоції “як же мені це все байдуже і обтяжливо”, нічого іншого не було відчутно. Могла ж хоч підіграти, не йти попереду, не відвертатись від чоловіка, взяти його за руку, порушивши протокол.

10. Під час телетрансляції не побачила попередніх президентів, хоча згодом вони всі разом з Зеленським пили шампанське. Тобто для глядача, виборця Зе, це мало виглядати — ось він новенький, зелененький, без старих еліт. А насправді? Але справа зовсім в іншому: важливо показувати попередніх президентів — хороші вони чи не дуже, — ми їх обирали. Їхня присутність — це свідчення тяглості, непереривності нашої незалежної історії. Побачила крупним планом Онуфрія, але не побачила Епіфанія, хоч може він і був. Раніше показували священиків різних конфесій. Не побачила лідерів інших громад, зокрема кримськотатарської. Не побачила закордонних президентів та дипломатів. А був хоч один іноземний президент? Це все випадково так зняли?

11. Тепер головне — промова президента. Кажуть, дуже сильна. Ну, як сильна? Класний стенд-ап в ТВ-шоу. Але не виступ президента. Купа зайвого тексту про якісь армагедони і макдональдси, пейджери… Класно такі промови промовляти на корпоративах. Проте, не сказано, хто ворог (Росія). Не названо Крим, Донецьк, Луганськ як незаконно окуповані території. Ці метафори про дітей — не більш, ніж твір 8-класника. Чому президент боїться або не хоче називати речі своїми іменами і вголос? Нічого про ЄС і НАТО, нічого про економіку, міжнародні відносини, зменшення комунальних, збільшення зарплат. Чому президент не звернувся до міжнародних союзників? Чому не закликав до 1,2,3…?

12. Що я дуже хотіла почути, то це плани президента на майбутнє. Те, що він не хоче отримувати поганих смс — це добре. Але як він цього збирається досягнути? Які стратегії? Куди він буде вести країну, хто наші союзники, що робити кожному з нас на своєму місці? Коли вже нарешті президенту перестануть писати промови редактори 95 кварталу? Вони мають зрозуміти, що просто “хароший пацан” — це ще не все, чого очікують люди. А якщо певна частина і очікує саме цього, то їй треба пояснити, що задачі президента — не бути пупсиком, а вирішувати державні проблеми.

13. Ви взагалі помітили, що президент перестав давати обіцянки? Жодної в святковій промові! А згадайте передвиборчу кампанію…

14. Також адміністрація президента повинна була б передбачити, що шоу цього дня буде багато — по кожному каналу ввечері — свій концерт, сотні заходів по всій країні. А вранці всі хотіли бачити військових. Як і кожного року. Вдивлятись в їхні обличчя, намагались запам’ятати їхні імена і рід військ. Розповідати дітям, хто ці люди і чому всі так шанобливо ставляться до них. Тому так, Марш захисників — це перший сигнал владі.

15. Ок, накосячив офіс президента, у всіх таке буває без досвіду. Але чому не зорієнтувались, і президент не пішов чи не дочекався Маршу захисників на Хрещатику? Він же такий мав бути “свій”, без протоколу, охорони і інших “нудних речей”…