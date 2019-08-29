Українська Хата приурочила своє засідання до Дня Незалежності України

Олег ОЛЕКСЮК,

заслужений працівник культури України

Чергове засідання арт-лабораторії “Українська Хата — талантами багата”, приурочене до Дня Незалежності України, відбулося 22 серпня 2019 року у переповненій світлиці відділу мистецтв Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. Понад 70 шанувальників українського мистецтва, представників Каховського, Олешківського, Голопристанського, Білозерського, Нововоронцовського районів та міста Херсон із неабияким пієтетом ознайомились із виставкою картин цьогорічного серпневого ювіляра, члена Національної спілки художників України, художника Івана Беліча, який поділився спогадами про минулі часи, про красу рідного краю, що наснажує його на прекрасні живописні полотна.

Іван Васильович хоча й родом з Полтавщини, проте із своїх 80 років життя майже 60 присвятив краєвидам степової Херсонщини. Його пейзажі зачаровують і допомагають у буденних речах вихопити мить Прекрасного.

Не менш цікавими виявились і презентації книжок молодих поетес Катерини Марчук “Батьківська стежина” та Альони Мовчан “У полоні зелених очей”. Присутні мали радість не лише почути поезії у авторській декламації, а і познайомитися з новими піснями у виконанні молодих композиторів Антоніни Потужньої та Віктора Ревенка. Також присутні мали можливість поринути у світ пісенних відкриттів лідера легендарного рок-гурту “Криголам”, автора-виконавця Володимира Демченка та налаштувати свої серця на позитивний лад після прослуховування українських естрадних пісень у виконанні Народного ансамблю народної пісні “Червона калина” (кер. Ганна Гура) та вокального дуету “Струни душі” (кер. Людмила Курченко) обласного Палацу культури. Задушевні і патріотичні українські естрадні пісні у виконанні лауреата всеукраїнських конкурсів вокалістів Івана Бурлаки та солістки Народного ансамблю народної пісні “Велетняночка” Велетенського СБК Білозерського району Світлани Мішиної сприяли розкриттю духовного потенціалу учасників засідання арт-лабораторії “Українська Хата — талантами багата”, що і додали енергії єднанню поколінь в єдину родину патріотів під час виступів біля вільного мікрофону. Патріархи української громадянської лірики Анатолій Дунаєв, Валентина Липенко-Винник, Іван Немченко та Володимир Назаренко поділилися своїми патріотичними творами зі слухачами. Були виступи молодих літераторів Дмитра Плотнікова та Олега Тимкова, і молодих громадських діячів Альони Зелінської та Івана Реуцького, який, до речі, минулого року як ветеран АТО був учасником військового параду у Києві. Поділилися своїми літературними винаходами поети Раїса Полтавець, Любов Боднар, Надія Ратушко та інші. Традиційно усіх шанувальників українського мистецтва пригостила своїми смаколиками господиня Української Хати Оксана Олексюк, а завідувач відділу мистецтв обласної книгозбірні Тетяна Краснолуцька презентувала нову унікальну тематичну книжкову виставку з українського вбрання поруч з фотозоною та ЗД-картинами.