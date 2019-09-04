Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ : «Думаю про багатьох видатних людей, яких пощастило знати в житті»

Оскільки я також прагну пізнати, зрозуміти епоху і життя в ній видатних творчих особистостей, про що йдеться в “Протиранні дзеркала” Михайла Слабошпицького, прозаїка і літературознавця, публіциста і громадського діяча, лауреата Національної премії ім. Т.Шевченка, — тож дозволив собі витратити на це певну кількість часу, заглибившись у читання вагомого тому. І, звичайно, запрагнув поговорити з Михайлом Федотовичем. Отже, пропоную вашій увазі, шановні поціновувачі українського літературного процесу, розмову з багаторічним директором Ліги українських меценатів, директором видавництва “Ярославів Вал”, письменником Михайлом Слабошпицьким про цікаві моменти історії українського письменства.

— Пане Михайле! Після видання книги “Протирання дзеркала” що робиться у Вашій душі? До речі, чи є вже якісь відгуки?

— Перечитуючи свій щоденник, знаходжу там те, що не розповів. Думаю про багатьох видатних людей, яких пощастило знати в житті. Нема підстав скаржитися на брак відгуків — їх справді багато в друці. Про усні я вже й не кажу.

— Який відсоток ідейних людей нині в Україні?

— Хто міг би це злічити точно? Гадаю, що не так і багато. Вибори це промовисто показали.

— Свого часу, на Вашу думку, в Україні “був кадровий хаос, було безвладдя і безладдя”. А нині — що маємо?

— Ще більший хаос та безладдя та ще отару без “пастуха” у владі.

— То якою нині для Вас є пам’ять: деспотичною, безсюжетною, мозаїчною, вибірковою?

— Некерованою і непрогнозованою.

— То що, справді в Мар’янівці — географічний центр України?

— Справді. Там навіть стоїть спеціальний пам’ятний знак. Туди часто возять туристів.

— Чи хтось із нинішньої молоді ходить у бібліотеку — як додому?

— Неозброєним оком помітно, що нині в бібліотеку ходить менше людей. А молоді там — значно менше.

— Коли Ви стали повністю готовим до праці в журналістиці?

— Попрацювавши кілька років до університету в “районці”, я вже вмів у газеті все. А тільки перечитавши цілу бібліотеку, відчув таку готовність.

— Хто з людей, яких Ви запізнали в студентській юності, “подеколи тихими голосами озиваються з пам’яті”?

— Їх чимало. Слава Богу, ще дехто живий.

— Яким мав бути світ, створений спеціально для Слабошпицького? Світ внутрішнього емігранта?

— Світ не вибирають. Є реальність, з якою мусиш рахуватися.

— Чи мали Ви з Й. Сабо не тільки футбольні контакти?

— Ми разом захищали дипломні роботи на заочному відділенні факультету журналістики 1971 року, а потім разом грали за збірну журналістів Києва.

— Що для Вас нині у Вашому житті є точкою опертя?

— Робота, родина, друзі.

— Чи вибудовували Ви комунізм на цілині?

— Ні. Студенти там будували здебільшого корівники й бараки. А я вивчав казахський побут і писав репортажі про студентські будзагони. В байки про комунізм ми тоді анітрохи не вірили.

— Що для Вас більший наркотик — журналістика чи літературна творчість?

— Важко визначити.

— Чи змагаєтесь нині з дружиною: “хто більше книжок купить і прочитає”?

— Книжки витискають нас із квартири. Дружина здебільшого читає поезію, найпомітніші видання їй дарує Іван Малкович (серія “А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Ґа”). Я ж нині переважно читаю футурологію, соціальну психологію та зарубіжну прозу. З нашої прочитав підряд романи Винничука “Танго смерті”, “Цензор снів”, “Сестри крові”.

— “Мені в житті щастить на добрих людей”, — зізнаєтеся. А який відсоток українців може повторити за Вами цю тезу?

— У кожного — свій еталон таких людей. Тому це справа глибоко індивідуальна.

— В чому полягає складність істоти — Михайла Слабошпицького, оскільки “людина може бути і такою, і такою”?

— Не маю схильності до душевного стриптизу. Як і кожна людина, я неоднозначний. І, смію думати, самодостатній.

— Чи колись українцям засвітить Нобелівка?

— Якщо й далі не буде серйозної гуманітарної політики в державі (а там — і фінансування перекладів наших письменників на іноземні мови), то ніколи.

— Чи Ви в 160 років стали б “найбільшим письменником світу”, як про себе говорить Василь Земляк?

— Якщо я візьмуся це стверджувати, то не зможу довести це практично. А ви не зможете мені аргументовано заперечити.

— Чи кожен камінь Львова пам’ятає тисячі людських рук — за зразком каменя Талліна?

— Абсолютно в цьому переконаний.

— Чому Україна, на відміну від Польщі, балтійських країн, стала на шлях деградації і бананізації?

— Політична еліта, від якої все це залежить, набагато нижчої якості. Та й постколоніальні травми у нас глибші.

— Чи Ви “завжди динамічно спрямовані у завтра”, як Брюховецький?

— Намагаюся таким бути.

— Хто з українських письменників здійснив “похід у справді європейський поетичний світ”?

— Я не настільки зорієнтований у європейському поетичному світі, щоб мати сміливість про те казати.

— Кого більше в Україні — читачів чи письменників?

— Схоже на те, що скоро письменників у нас буде більше, аніж читачів.

— Де взяти стільки собак, щоб ними замінити людей — відповідно до тези Ф . Ніцше: “Що більше я пізнаю людей, то більше люблю собак”?

— Треба тільки запрагнути кожному мати чотирилапого друга.

— “В кожній людині, — пишете Ви, – живуть десятки людей, вони часто зустрічаються”. Назвіть бодай п’ять людей у Слабошпицькому!

— Котрих саме п’ятьох із усіх?

— Який відсоток нинішніх українських письменників, що “думають про високе”, як казав Олесь Гончар?

— Не вимірював. І хотів би побачити того, кому вдалося це виміряти.

— Як змінити вектор розвитку суспільства, яке “варваризується”?

— Тільки справді цивілізована, інтелектуальна, гуманітарно освічена, національно свідома владна “команда” зможе тут чимось зарадити. 95-й квартал — її антипод.

— Як переконати громадян України, що історію творять не маси, а особистості?

— Аніяк не треба переконувати. Маси й так вірять або в Ющенка, або в Януковича, або в Порошенка, або в Зеленського. Й свято переконати: “сам” змахне диригентською паличкою — і в нас усе зміниться.

— Коли в Україні буде належне (нормальне) книговидання?

— За таких владців — ніколи.

— То що таке життя людини — велике щастя чи велика трагедія?

— І те, й те водночас.

— “Мені не раз було сумно, а поінколи (в Кучмині часи) навіть огидно повертатися в Україну”, — читаю на с. 487. Але ж, пане Михайле Ви б поверталися не до Кучми, а до рідної землі!

— Я ж казав не про землю і не про країну. Я казав саме про державу. Це різні речі.

— Коли, на Вашу думку, “підтягнемось до норм і регламентів цивілізованого світу”?

— Хотів би і я це знати.

— Як навчити українців не нарікати, — як це пропонує Анатолій Лисий?

— “Плач Ярославни” — наш національний вид спорту.

— Чи нині Україна має такого науковця-письменника, як Микола Лукаш (знав 24 іноземні мови і був неперевершеним знавцем української)?

— Здається, ні.

— Чому “справедливість – рідкісний гість” в українському літературному полі?

— А що таке у Вашому розумінні “справедливість”? Будь-яке творче середовище аж турбулентне від конкуренції та війни амбіцій.

— Чи увійде колись Джеймс Мейс в українське “тутешнє життя” пересічного громадянина України?

— Це залежить од того, в якому стані буде суспільство. Якщо в такому, здеградованому, як нині, то ні. Якщо ж воно повернеться до своїх духовних параметрів бодай 90-х років минулого століття, то в його духовному активі буде місце і для Джеймса Мейса, і для Роберта Конквеста.

— Де найчастіше Ви перебуваєте своєю думкою — в літературі, в політиці чи в домашній обстановці?

—У літературі.

— “А ми, українці, не вміємо і не хочемо показати своїх великих людей світові”, — казав Петро Яцик. Чому? Що — не вміємо чи не хочемо?

— Точніше: лінуємося.

— Чи можна вважати, що постать Петра Яцика вже належно присутня в незалежній Україні?

— Так. Це одне з найпопулярніших імен усієї української еміграції, що прийшло в Україну.

— Чи “Спілка письменників — також добре осине гніздо” і нині, як свого часу вважав Микола Охмакевич?

— На жаль, так.

— Чи то добре було б, “якби дерева вміли говорити”? (цитую Вас на с. 595). Що вони могли б іще такого цікавого розповісти про літературний світ — ці дерева? Тобто: про що Ви не відважились говорити в своїй книжці — з приводу життя і діяльності “інженерів людських душ”?

— Ще чимало скажу і про те, про що “мовчать дерева”…

— Дякую, пане Михайле, за спілкування.

Богдан ЗАЛІЗНЯК,

член НСПУ і НСЖУ, м. Львів