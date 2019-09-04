Українська книжка святкує

Едуард ОВЧАРЕНКО

Шанувальники української книжки завітали до Центру української культури та мистецтва, де відбулася виставка-ярмарок “Свято української книги”.

— У нашому заході беруть участь близько 25 видавництв, переважно зі столиці, а також гості з Харкова та Одеси. Крім цього презентуємо бренд Києва, відомий ще з ХІХ століття, “Київське сухе варення”, — розповідає куратор виставки, художник і письменник Олександр Маслюков. — Представлено дитячі книжки, видання з історії України, психології, товари для художників. Проводимо конкурс для художників-ілюстраторів Відбувається виставка каліграфії.

Останні три роки переважно організовували виставки для художників у моїй галереї. А “Свято української книги” — перший наш великий проєкт, який проводимо спільно з Центром української культури та мистецтва. Головна мета — показати розмаїття української літератури. Тут же проводимо презентації видавництв, майстер-класи для дітей, майстер-клас з каліграфії, концерт скрипкової музики. А ще день поезії, на якому вірші поета Юрія Кириченка прочитає його вдова Галина.

До організації проєкту також долучилися художниця Маріанна Дуда, дизайнерка Катерина Коваленко, “Київська художня листівка” та “B&M Gallery”. Провідні видавництва представили літературу на будь-який смак: філософія, релігія, мистецтво­знавство, детективи та фентезі, сучасний роман. У межах культурно-просвітницького проєкту відбувалися зустрічі з письменниками, звучала актуальна поезія та лунала жива музика. А тематичні майстер-класи дозволили відвідувачам відчути себе справжніми митцями.

У рамках виставки-ярмарку відбулися презентації видавництва “Яслав”, що протягом останніх двох років здійснює видавничий проєкт “Миколаївські археологи” (вже вийшло 9 книжок серії); а також видавництв “АДЕФ-Україна”, “Залізний тато”, “Варто”, “Світ Ґраля” (видавництво провело лекцію “Справедливість, Любов та Чистота у Світлі Істини та презентацію книжки “У Світлі Істини – Послання Ґраля”) та “Колесо Життя”, яке представило українськомовне видання книжки Ольги Альохіної “Роздуми над філіжанкою кави”. Журнал “Пізнайко” підготував гру для дітей: “Як створювати дитячі журнали”. Гостей виставки зацікавили майстер-класи з виготовлення декору, “Українська каліграфія гострим пером та брашпеном” та “Акварель з Юлією Кочевих”. Оплесками відвідувачі зустрічали виступи піаністки Таїсії Кудрявцевої, поетеси та скрипальки Віри Козак.

Чимало новинок на виставці представило видавництво “Смолоскип”. Серед них збірка оповідань “Діточок багато”, перевидання творів Василя Стуса, “Інша оптика. Гендерні виклики сучасності”, детективи Мартіна Якуба, “Лабіринт із криги і вогню. Драматична антологія про Майдан”, поетичні збірки. Проблемам сучасного мистецтва присвячені книжки видавництва “Arthuss”: Діани Кличко “65 українських шедеврів. Визнані й наявні”, Марини Абрамович “Пройти крізь стіни”, Дерека Брезелла і Джо Девіса “Як зрозуміти ілюстрації”, Роберта Шора “Благай, кради і позичай”. Історії та сучасності Києва присвячені книжки видавництва “Варто”. Переважно історичну літературу презентувало видавництво “ЛАТSK”. Книжки для дітей пропонували видавництва “Класика”, “Дж. Дж”, “Адеф-Україна”. Поруч були видання журналів “Пізнайко” і “Радуга”.