Просвіти таки багато не буває!

Це засвідчує книжкова виставка, розгорнута в читальні Народного Дому Хмельницької міської “Просвіти”.

Різноманітна тематика найновіших видань розкриває ще й дотепер невідомі сторінки української історії. Ось назви деяких: “Енциклопедія Голодомору” ; “Нас вбивали, бо ми українці…”; “1933: і чого ви ще живі?”; “Людяність у нелюдяний час. Доброчинці в часи Голодомору”; “Братня” навала” — Війни Росії проти України XII-XXI ст.; “Війна за свідомість” — Російські міфи про Україну та її минуле; “Геноциди Сталіна”, автор Норман Наймарк, відомий американський історик.

Дуже цікавою є добірка книжок під гаслом: “Про Україну з гонором і гумором. Годі скиглити! Шануймося!”, в якій представлено серії: “Великі Українці”; “Московська “благодать”; “Наша земля”; “Війни українських козаків з Росією”.

Особливу увагу привертає меморіал “Українська Муза” — поетична антологія (історична хрестоматія), Київ, 1908.

Видання, представлені на виставці, подарував Хмельницькій міській “Просвіті” відомий подолянин, генерал-полковник Михайло Коваль — одна з його наукових робіт теж є на виставці. Всі книжки стануть значною допомогою тим, кого цікавить правдива історія нашої держави.

А першими ознайомились з унікальними виданнями гості з Маріуполя та десятикласники колегіуму імені Володимира Козубняка.

Прес-центр Хмельницького МО “Просвіта”