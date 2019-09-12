Старт естафети 30-річчя РУХу

8—10 вересня — важливий ювілей. 30 років тому було створено Народний Рух України. Могутню народну національну силу, яка об’єднала сотні тисяч українців на боротьбу за незалежність і демократію, яка відновила незалежність і стала на довгі роки виразником української національної ідеї.

Вечір “Рух — це життя”, присвячений 30-річчю створення Народного Руху України, відбувся у Полтаві, де зібралися учасники тих історичних подій. Вони вітали один одного зі славним ювілеєм, ділилися спогадами про боротьбу за Незалежність України у 1989—1991 роках, про велелюдні мітинги, про Установчий з’їзд Руху у вересні 1989-го, про масштабний студентський виступ “Революція на граніті”, про перші рухівські заходи у Полтаві та містечках області з відродження національної символіки, популяризації української історії, мови, культури. Промовляли перший голова Полтавської крайової організації НРУ Олександр Келим, перша голова управи Зоя Коваленко, депутат Верховної Ради попередніх скликань Юрій Бублик, громадська активістка Олена Терник, перший голова Руху Нових Санжар Василь Дробиняк, активісти товариства “Просвіта” та ін.

Кандидат біологічних наук Олександр Чирков зосередив увагу присутніх на ролі культурологічного клубу “Рідне слово”, що був ідеологічною предтечею рухівських структур на Полтавщині і створювався з ініціативи дисидента-шістдесятника Миколи Кульчинського.

Учасників зібрання привітав перший заступник голови Полтавського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, регіональний представник Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області (співробітник Північно-Східного міжрегіонального відділу УІНП) Олег Пустовгар, який вступив до НРУ ще у березні 1991 року і очолював обласну організацію у 2005—2009 рр. Він поділився спогадами про рухівські мітинги у місті Гадяч, підняття синьо-жовтого прапора над Верховною Радою 4 вересня 1991 року, приїзд В’ячеслава Чорновола до Пирятина і Гадяча.

Олег Пустовгар наголосив:

— З ініціативи УІНП 2015 року Верховна Рада ухвалила закон “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність у ХХ столітті”. Цим документом ціла низка організацій, починаючи з Української Центральної Ради і закінчуючи Народним Рухом України (до 24 серпня 1991 року), законодавчо визнана суб’єктами боротьби за відновлення державної незалежності України. Тож з огляду на це буде ініційовано перед Полтавською облдержадміністрацією відзначення 30-річчя Руху на державному рівні. Плануємо перегляд документального фільму “Рух. Полтавські сторінки” та зустріч з упорядниками книги “Полтавщина — шлях до незалежності”, яку видано за підтримки ОДА”.

— Минуло 30 років, але загрози нашій державності нікуди не зникли, лише загострилися, — підсумував Олег Пустовгар. — Російсько-українська війна за незалежність триває, тому нас чекає чимало роботи з деокупації свідомості багатьох співвітчизників. Втім, наша праця не минула даремно. Процес творення єдиної громадянської нації на основі українського культурного коду пришвидшився. Багато речей, за які ми боролися в буремні 90-ті, під час Помаранчевих подій і Революції Гідності, втілилися у життя. Це і декомунізація, і закон про мову, і захист українського культурного продукту.

На завершення учасників зібрання, ветеранів боротьби за незалежність України поч. ХХ століття нагородили почесними грамотами Полтавського обласного громадського комітету з відзначення 30-річчя НРУ.