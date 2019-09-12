Франкові читання-2019 у Коломиї

Галина ВОЛОЩУК,

викладач кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту

“Іван Франко — це розум і серце нашого народу. Це боротьба, мука і передчуття щастя України. України і людськості”, — писав Максим Рильський. 27 травня 2019 року біля пам’ятника Іванові Франку в Коломиї відбулися літературні читання з нагоди 163-ї річниці від дня народження українського велета духу. Організатори заходу — студенти та викладачі Коломийського навчально-наукового інституту, працівники культури Коломийської міської ради та представники Коломийського міськрайонного товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка.

Відкрив захід народний аматорський хор “Просвіта” Коломийського МПК “Народний дім” (керівник – Роман Хімей) піснею на слова Франка “Розвивайся ти, високий дубе”. Поезії та уривки з творів декламували студенти Коломийського навчально-наукового інституту, учасники театру поезії “Орфей” і представники “Молодої Просвіти”. Прозвучала патріотична та інтимна лірика письменника, зокрема пролог до поеми “Мойсей”, поезії зі збірок “Зів’яле листя” та “З вершин і низин”. Пісню “Човен” заспівали випускниці Коломийського навчально-наукового інституту Юлія Марціновська та Регіна Костригіна. Твір “Каменярі” прочитали священики Української православної церкви, а отець Володимир Гуменюк, священик Коломийської єпархії УГКЦ та духовний наставник молоді інституту, звернувся до присутніх: “Іван Франко — рiдкiсний у свiтовому контекстi й унікальний в українськiй iсторiї приклад універсального генiя — всебiчно обдарованої й гармонiйно розвинутої творчої особистостi, котра реалiзувала свій потенцiал не в однiй, а одразу в багатьох галузях науки і культури. Втiм унiверсалiзм Франка має й iнший — власне український нацiональний вимiр”. Керівник Коломийського управління культури Уляна Мандрусяк наголосила: “Для того, аби розбудувати нову Україну — квітучу, сильну, щасливу, — ми зобов’язані пам’ятати про здобутки нашого народу, про нашу історію, повну злетів та падінь. Ми повинні цінувати культурну спадщину, яку залишили нам предки”.

“Іван Франко — великий прозаїк, неперевершений лірик, автор драматичних і дитячих творів, перекладів. І водночас видатний критик, літературознавець, історик, філософ, фольклорист, етнограф, мовознавець, мистецтвознавець, соціолог, економіст, публіцист, журналіст, видавець, політик — тобто енциклопедист. Він вважав своїм покликанням працювати на благо українського народу та був його просвітником”, — зазначив голова Коломийського товариства “Просвіта” Василь Глаголюк.

Франко — найвидатніший представник української національної духовності. Його творчість має cвiтoвy масштабність, майстерну досконалість, новизну, пронизана європейськими мотивами і водночас українськими болями та надіями на власну державність. Бажання Франка було популяризувати європейську літературу серед українців і українську серед європейців. Тож пам’ятаймо, вивчаймо і популяризуймо творчість Івана Франка!