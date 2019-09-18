Відновлення справедливості

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним та скасував наказ ГПУ про звільнення Миколи Голомші з посади першого заступника Генерального прокурора України і ухвалив поновити його на посаді.

На думку суду, при проведенні люстрації, а позивач був звільнений у зв’язку з ухваленням Закону України “Про очищення влади”, має бути дотриманий індивідуальний характер такої відповідальності, тобто вина працівника має бути доведена в кожному конкретному випадку.

Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка та редакція газети “Слово Просвіти” щиро вітають Вас, пане Миколо, з відновленням справедливості. Знаємо, скільки часу, зусиль, енергії витрачено на те, щоб добитися таки поновлення порушених прав і захистити власну честь та гідність. Члени проводу ВУТ “Просвіта” неодноразово підтримували Вас у пошуках правди та справедливості, доводили публічно інформацію про Вашу патріотичну та державницьку позицію, фаховість та системність в ухваленні рішень.

Радіємо з того, що своєю перемогою Ви довели усьому українству, що навіть протиправні й замовні рішення влади можна та необхідно відстоювати у суді, фахово доводити правоту та отримувати справедливе рішення.

Окремо висловлюємо підтримку Вашій ініціативі щодо використання відшкодувань за вимушений прогул у зв’язку з незаконним звільненням. Вважаємо, що Ваше публічне звернення щодо адресної передачі цих коштів родичам Героїв Небесної Сотні та загиблих захисників України на сході країни є прикладом справжнього державницького підходу і підтверд­женням Вашої високої моральності.

Із засобів масової інформації нам стало відомо, що Ви вирішили повернутися на роботу в Ген­прокуратуру. Підтримуємо Вас у цьому важливому кроці, вважаємо, що сучасна правоохоронна система потребує чіткої, фахової координації справжнього професіонала, здатного системно працювати для повернення довіри громадян до влади, правоохоронних органів, забезпечення дієвого механізму боротьби з корупцією та розкриття злочинів.

Власн. інф.