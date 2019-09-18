Мирослава ОЛІЙНИК (БУЧКІВСЬКА)

“Пам’ятати! Жити! Творити!” Під таким гаслом у селищі Зимна Вода на Львівщині відбувся V Львівський обласний фестиваль “Гомін Лемківщини”. Оскільки цьогоріч минає 75 років початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини, тема фестивалю в унісон влилася у всеукраїнські відзначення заходів на державному рівні.

Депортація, депортація… Скільки чорного болю несе в собі це слово. Цей біль пережили й лемки з 1944 до 1951 року, адже, “вирвані” з рідних земель, вони опинилися в різних куточках світу. Правда, їхня надія повернутися додому не вмирала… Та минали літа, спливала вода в ріках, і переселені лемки та інші етнографічні групи українців старіли, сивіли, приживалися. Свою культуру, ідентичність вони передали дітям та онукам у розповідях, піснях, танцях. Після проголошення Незалежності України переселенці та їхні нащадки почали гуртуватися і створювати свої організації, товариства, фестивалі тощо. Так виник і фестиваль у Зимній Воді п’ять років тому, щоб зберегти, відродити та популяризувати лемківську культуру. Кажуть, налічується приблизно 1,5 мільйона лемків у світі.

Перед початком урочистостей хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих у війні на сході, а також переселенців, які померли в різні роки переселення. З привітальним словом звернувся до присутніх народний депутат України, колишній очільник Львівської області Олег Синютка, а також народні депутати Богдан Дубневич та Софія Федина, які зворушили нас емоційними виступами — їхні родичі зазнали переселенського болю. А пані Софія зачарувала лемківською піснею, яка линула високо в небо, торкаючись кожного серця.

Ярослава Галик, голова Світової організації українських лемківських об’єднань, урочисто привітала всіх із початком фестивалю, вручила активістам пам’ятні монети, виготовлені до 75-річчя депортації. Емоційно привітали гостей та учасників голова Зимноводівської об’єднаної територіальної громади Володимир Гутник та голова Пустомитівської райради Галина Гичка. Виступили й Роман Филипів, Андрій Антонищак, Богдан Дуткевич. До слова були запрошені голови обласних організацій Всеукраїнського Товариства “Лемківщина” Степан Майкович (Львів), Олександр Венгринович (Тернопіль), Оксана Данилів (Івано-Франківськ).

Урочисто, під виконання державного гімну, підняли український прапор — Галина Гичка та Володимир Гутник виконали цю місію. Під виконання гімну Лемківщини урочисто підняли й лемківський прапор Олександр Венгринович, Оксана Данилів та Микола Крупей (голова Львівської обласної громадської організації “Молода Лемківщина”). До символічної могили “Борцям за волю України” у Зимній Воді, до пам’ятника депортованим українцям “Без вини покарані…” у сусідніх Сокільниках та до пам’ятника поетові Богдану-Ігорю Антоничу діти поклали живі квіти. А благословив фестиваль душпастир усіх українців лемківського походження в Україні, разом із іншими священиками, отець-мітрат Анатолій Дуда-Квасняк. Вони внесли свою нотку до величі духовності християн.

Найголовнішим елементом фестивалю стало запалення Ватри — символу об’єднання, підтримки, пам’яті. Гріло сонце, і ватра швидко розгорілася, потріскуючи дровами, звеселяючи згуртованих присутніх.

А поряд, на шикарній сцені під відкритим небом, розпочався великий концерт, на який з’їхалися артисти з Польщі, Сербії, Словаччини, різних куточків України. Першим виступив ансамбль пісні й танцю “Лемковина”, який цьогоріч відзначає 50-річчя. Вітаємо з чудовим ювілеєм! Незмінним ведучим (ведучим від Бога — як кажуть) був поет, співак, актор, лауреат всеукраїнських конкурсів лемко Богдан Пастух. Кожне оголошення він доповнював власною поезією, в якій звучала туга за рідним краєм та славлення його.

Виступ фольклорного колективу зі Словаччини “Стропковчан” настільки потішив глядачів, що його не хотіли “відпускати” зі сцени. Колектив уперше в Україні — думаю, захочуть приїхати ще. Заспівала нам і Галина Баранкевич із Івано-Франківська, цікавим був виступ народного аматорського жіночого вокального ансамблю з міста Стебник “Стебничаночка” та його солістки Олени Частнікової. Потішили хор “Яворина” з Дрогобича, гурт “Зореквіт” з Оброшина, народний аматорський лемківський вокальний ансамбль “Відгомін Бескидів” з Долини, гурт “Передзвін” з районного Городка… Почули поетичний виступ Романа Вархола, який роздаровував охочим свою нову збірку “Легенда ветхозавітна”. І багато-багато інших солістів та колективів. Шкода, що неможливо всі виступи описати — велике їм спасибі за труд, внесений до репертуару дводенного фестивалю. Чудовими ведучими дійства були Марта Ільєнко, Гриць Суханич, Микола Крупей, Наталія Кухар, Ольга Пиж та співорганізатор фестивалю Наталія Гудима.

Крім концертної програми, відбувалися майстер-класи з приготування лемківських страв. “Молода Лемківщина” організувала в оригінальному стилі фотозону та зустріч “жителів одного села”. Для дітей було створено ігрову зону та розмальовування лемківських орнаментів. А яке різноманіття виробів показали нам народні умільці!

Фестиваль не відбувся б, якби не його організатори. А це Львівська обласна організація ВУТ “Лемківщина” спільно з Зимноводівською сільською ОТГ, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Пустомитівська районна рада, Пустомитівська районна організація “Лемківщина”, Львівська обласна організація ЛОГО “Молода Лемківщина”, Львівський державний обласний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи та Асоціація органів місцевого самоврядування ЄВРОРЕГІОН “КАРПАТИ—Україна”.

Наступного року фестиваль “Гомін Лемківщини” має прийняти статус Всеукраїнського. Готуймося до поїздки!