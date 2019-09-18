Закону про мову — безумовну реалізацію!

У Товаристві “Знання” України в 12 вересня ц. р. відбувся круглий стіл за участю голови правління Товариства, члена-кореспондента НАПН України, президента Університету сучасних знань Василя Кушерця. Крім представників Товариства “Знання” України, у заході взяли участь Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, Національна спілка письменників України, журналісти, лектори. На порядку денному — Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Відомий мовознавець, професор Іван Ющук прочитав лекцію про проблеми імплементації нового Закону про державну мову, зважаючи на його велике історичне і державотворче значення. У доповіді і виступах наводилися приклади продовження зросійщення інформаційного простору, нерозуміння навіть окремими представниками влади значення державної мови для консолідації суспільства, розвитку державності, національного розвитку.

Учасники наголошували на важливості Закону і висловлювали застереження громадськості щодо намагання ігнорувати державну українську мову, зокрема депутатами Опозиційного блоку, які вдаються до спроб реваншу — зросійщення населення України, особливо молоді. У підсумку учасники круглого столу ухвалили звернення до уряду.

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