Акція «Ні капітуляції!» під вікнами президента

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Під офісом президента України 19 вересня відбулася акція “Ні капітуляції!”, учасники якої вимагали, щоб президент Володимир Зеленський не погоджувався на “формулу Штайнмаєра”, яка передбачає автономію ОРДЛО, вибори під прицілами російських окупантів, амністію для злочинців так званих ЛНР та ДНР. У заході взяло участь понад тисячу громадян. Організатором акції виступила об’єднана неформальна коаліція громадських організацій. Були спроби зірвати захід. А перед самим початком протестної акції з явилось досить дивне повідомлення, що “будівлю Офісу президента заміновано…” Як наслідок, президент не підписав жодних документів, які б гарантували росіянам виконання їхніх умов, а також виступив із контрзаявами, які спростовують заяви українського МЗС. Все це стало прямим наслідком тиску громадянського суспільства. І сам факт того, що на акцію прийшло в рази більше людей та доєднались відомі особистості та інтелектуальна еліта, говорить про те, що далеко не всі ходять у рожевих окулярах щодо дій нової влади.

Звернення до Зеленського підписало багато поважних людей, які вважають нормандську змову державною зрадою. Підписанти вимагають не підписувати капітуляційних угод з Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватись на узаконення проросійської автономії Донбасу та амністію для бойовиків, та закликали дотримуватися такої послідовності врегулювання війни на Донбасі:

1. Повне і стале припинення бойових дій.

2. Виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань.

3. Передача кордону Україні або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні.

4. Лише після цього проведення виборів за українським законодавством.

Бо в іншому разі результатом імплементації формули Штайнмаєра стане втрата Україною державного суверенітету. Вибори відбудуться під прицілами російськими автоматів, а не за українським законодавством. Російські терористи стануть законною владою. 30-тисячна армія бойовиків розповзеться територією України. Як наслідок, бойові дії перенесуться з ОРДЛО на мирні українські міста. І як бонус, з Росії знімуть санкції.

Те, що так звана “формула Штайнмаєра” несе загрозу Україні, — бачать і провідні американські аналітики. Ця “формула” робить контрольованих Росією терористів стороною, з якою Київ повинен вести переговори. І це дозволяє Росії зняти з себе відповідальність за свої дії на Донбасі. Вони радять учасникам Нормандського формату насамперед поставити умови безпосередньо Росії, і лише потім продовжувати переговори, а також давно виступають за те, аби США стали повноцінним учасником Нормандського формату. Вони вказують також на іншу небезпеку через те, що в одних руках (президента Зеленського) опинилися всі гілки української влади — законодавча, виконавча і судова.

“Формула Штайнмаєра”, про яку йдеться вище — це перерахування послідовності, в якій мають виконуватися Мінські угоди. Її ідея проста. Припинення вогню. Розведення військ. Після цього — закон про амністію для бойовиків “ЛДНР” і закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. Потім — вибори на окупованій території. Лише після цього Росія виводить свої війська та передає контроль над кордоном. Формально вона має передавати кордон українській стороні. Але до того моменту бойовики “ЛДНР” вже будуть легалізовані в українському правовому полі. І Москва цілком може передати контроль над кордоном саме їм. А це значить, що ніякої межі де-факто не буде. Колишнє керівництво країни “формулу Штайнмаєра” вважало неприйнятною. І погоджуватися на неї не збиралося.

Все, що ми спостерігаємо, — це російський сценарій виконання “Мінська”. Відповідальність за який нова українська влада намагається перекласти на своїх попередників! Україна послідовно виконує всі вимоги Москви. Розводить війська. Веде прямі переговори з Кремлем. Якщо попередня влада прагнула дружити з Європою проти Москви, то нова, на превеликий жаль, охоче йде на те, щоб Москва та Європа почали дружити проти Києва. Президент Зеленський може увійти в новітню історію України як людина, яка закінчила війну, — але яка її програла.