Американський Герой України

Ольга МОЦІЯКА

Відголоски минулого ми зустрічаємо на кожному кроці. Своєрідним їхнім уособленням є музеї. Це справжні скарбниці минулого. У них концентрується все найважливіше з того, що несе нам на сивих крилах історія. Важко визначити, які саме музеї можуть найкраще презентувати обличчя України, але одним із таких точно є Музей української діаспори в Києві на вулиці Московській, 40-б.

Історія музею, розповіла нам директорка Оксана Григорівна Підсуха, розпочалася 25 травня 1999 року. Поштовхом до цього стало відновлення контактів із українськими емігрантами після проголошення незалежності України 1991 року. Для цього в Міністерстві культури навіть створили спеціальну комісію, а самі діаспоряни почали дарувати твори мистецтва та історичні артефакти, які були покладені в основу колекції Музею культурної спадщини (саме так музей називався до 2014 року). Зокрема, однією з перших надіслали колекцію мистецьких творів Олекси Булавицького, котрий емігрував з України 1943 року. Учениця відомого українського художника та педагога Федора Кричевського Людмила Морозова зі США також подарувала свої роботи музею. Досі надходять різноманітні експонати від Катерини Кричевської-Росандіч, а також матеріали з особистого архіву балетного танцівника та хореографа Сержа Лифаря, що передаються швейцарською нотаріальною конторою від імені його вдови.

За 20 років існування закладу концептуальний підхід до колекції та самої тематики музею істотно змінився. За словами провідного наукового співробітника закладу, кандидата історичних наук Назарія Розлуцького, музей має представляти діаспору як явище в усіх її проявах: не лише культурному, а й економічному, політичному, громадському, науковому, спортивному тощо. Ідеться також про дослідження причин еміграції та подальшу долю різних поколінь і соціальних верств емігрантів.

Наразі музейний простір ділиться на три локації. У постійній експозиції представлено культурну спадщину династії Кричевських (від Василя Григоровича Кричевського до Катерини Кричевської-Росандіч) та Сержа Лифаря, уже згадувані художні твори Олекси Булавицького й Людмили Морозової, а також творчий доробок уродженця Ніжина Вадима Доброліжа, Петра Холодного та Петра Капшученка. Крім цього в музеї діє постійна виставка “Наш Сікорський”, присвячена визначному авіаконструктору Ігорю Сікорському. В одному з нещодавно знайдених листів учений ідентифікує себе як етнічний українець. На виставці продемонстровано його життєвий і творчий шлях — від батьківського порогу в Києві до потужної та всесвітньо відомої авіакорпорації в США.

У локації для змінних виставок нещодавно відкрився проєкт, присвячений Маркіяну Паславському — американцю українського походження, рядовому добровольчого батальйону “Донбас”, який загинув під час боїв за Іловайськ 19 серпня 2014 року. В її створенні, за словами Оксани Підсухи, брали участь рідні Маркіяна Паславського, його друзі та побратими-військові, а також Музей Революції Гідності. Куратор виставки Назарій Розлуцький проводить авторські екскурсії, під час яких розповідає відвідувачам надзвичайну історію цього американського українця.

Виставка розташована в п’яти залах. У першому з них розміщено експонати, що стосуються американського періоду життя Марка Паславського. На центральному стенді зберігаються фото його предків (виїхали з України 1944 року), а поруч — книги, на яких виріс Маркіян Паславський (серед них англомовна праця про Тараса Шевченка), експонати про його навчання в українській парафіяльній школі та участь в організації “Пласт”. Саме завдяки спорту, знанню історії та допомозі вчителя Маркіян вступив до військової академії Вест-Пойнт, далі служив у 75-му полку рейнджерів і нарешті вступив у магістратуру Монмаутського університету, після якої працював фінансовим й інвестиційним консультантом. Після переїзду в Україну 1992 року Маркіян Паславський продовжив свою професійну кар’єру.

У другому залі представлено артефакти часів Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013—2014 рр., у яких Маркіян брав активну участь. Маючи українське коріння, він ніколи не був байдужим до своєї історичної Батьківщини. У приміщенні зберігаються каски, протигази, шматки бруківки, загородження, прапор з Майдану, що Маркіян надіслав до Америки, аби продемонструвати, як саме українці відстоюють власну честь та незалежність. Є фото, які свідчать, що пан Паславський перебував на Майдані в найбільш небезпечні та кровопролитні дні — 18—20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, де розстріляли Небесну сотню.

Третій зал присвячений участі Маркіяна Паславського в українсько-російській війні. Маючи звання капітана армії США, він пішов на фронт рядовим доброволецем, бо мріяв не про підвищення по службі, а хотів просто захищати Батьківщину. Чоловік обрав собі псевдонім “Франко” на честь відомого українського письменника та політичного діяча Івана Яковича Франка. За спогадами його бойових побратимів, Маркіян Паславський дуже колоритно лаявся — з американським акцентом, а також після кожного бою проводив брифінг: аналізував, як пройшов бій, чому загинули чи були поранені бійці, вказував на переваги та недоліки. Окрім того, він сам вибирав собі позицію під час бою, і найчастіше то були небезпечні ділянки. В експозиції представлені особисті речі пана Марка, передані його друзями, серед яких є і його уніформа. Також демонструються типологічні предмети з війни, зокрема, речі українських військових та елементи боєприпасів.

Меморіальний зал вшановує пам’ять Маркіяна Паславського. На стінах розміщені фото могили героя на Аскольдовій могилі. Щороку його рідні та побратими з батальйону “Донбас” відвідують її. За американською традицією, на його труну поклали прапор США, складений трикутником, — він також представлений у цьому залі. Така деталь навіває ще давніші спогади, адже прапор придбала двоюрідна сестра Маркіяна Паславського ще під час його участі в Помаранчевій революції.

Завершує виставку кінозал, де демонструється 15-хвилинний тизер фільму про американця з українським корінням режисера Олега Ущенка. Повна версія має вийти наступного року.

Виставка, присвячена Маркіяну Паславському, вражає масштабністю та глибиною. Музей української діаспори дбайливо шанує пам’ять про героя з українським серцем. На жаль, музей не може похизуватися великим штатом працівників. Оксана Григорівна жартує: “У нас науковців менше, ніж континентів”. Ще однією проблемою є недостатнє фінансування музею з боку держави. Як зазначає директорка, держава компенсує лише базові потреби закладу — комунальні послуги та мінімальні зарплати. Незважаючи на це, колектив робить усе можливе, аби музей був цікавим для сучасного відвідувача. Так, зокрема, у музеї діє кав’ярня, у якій, за словами директорки, “можливо відчути атмосферу стародавнього Печерська, почитати цікаву книгу або помилуватися історичними світлинами за чашкою духмяної кави”.

Щодо планів на майбутнє, пані Підсуха зауважила, що стратегічною метою наукової команди закладу є створення нової інтерактивної постійної експозиції, а також створення цікавих виставкових та видавничих проєктів. Команда започаткувала клуб “Добродії музею”, до участі в якому запрошує меценатів, небайдужих до долі культурної та історичної спадщини української діаспори.

“Нашого цвіту по всьому світу”. І як добре, що в столиці української держави створено музей, який вшановує пам’ять видатних представників українського зарубіжжя. У Музеї української діаспори живе дух справжнього патріотизму, самопожертви, гордості та відповідальності за землю своїх пращурів. Так хочеться, щоб якомога більше людей відчули ці непідробні емоції, відвідавши, зокрема, виставку про Маркіяна Паславського, яку професійно та самовіддано підготували працівники музею.