Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Україна долучилась до Міжнародного маршу на захист клімату. 20 вересня громадські активісти з різних областей країни зібралися в Києві, щоб висловити свою позицію щодо забруднення довкілля та викидів парникових газів, які пов’язані зі зміною клімату.

Учасники акції, переважно молодь, пройшли від Михайлівського собору до Європейської площі, звідти — до Кабінету міністрів і завершили ходу біля Офісу президента. За даними організаторів, до ходи долучилося понад дві тисячі осіб. Вони передали свої вимоги до Офісу президента та Кабінету міністрів, серед головних — заборона використання одноразового пластику та відмова від викопного палива. Учасники української складової Міжнародного маршу висунули низку вимог до влади, а саме: оголосити про національний курс переходу на 100% відновлюваних джерел енергії та поступово досягати його до 2050 року; відмовитися від будівництва нових електростанцій на викопному паливі і визначити шлях до повної декарбонізації економіки України; повною мірою використовувати потенціал енергозбереження в усіх секторах, розвивати громадський електротранспорт і велоінфраструктуру в містах; заборонити використання, імпорт і виробництво одноразового посуду, пакетів.

Позитивні зміни можливі, переконані організатори “Маршу за клімат” у Києві, який провели 10 організацій і рухів українських екоактивістів, а також правозахисних організацій. Перехід на 100% відновлюваної енергії це, власне, і є безпечне кліматичне майбутнє. Існують технології, наукові рішення — нам потрібна тільки політична воля. Адже поки що на законодавчому рівні в Україні недостатньо механізмів, аби скорочувати викиди парникових газів, запроваджувати заходи з енергозбереження та підтримки відновлюваних джерел енергії, контролювати викиди від тваринництва і продукування пластику — і тому всі ці пункти були у маніфесті маршу. Хоча є й гарні тенденції — завдяки Угоді про асоціацію з ЄС в Україні проводяться реформи, зокрема, запрацював ринок електроенергії, фонд енергоефективності. Ми підписали і ратифікували Паризьку угоду ще 2016-го, і наразі відбувається моделювання різних шляхів розвитку для України. Так 2 вересня новий очільник Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель серед своїх пріоритетів на посаді назвав формування єдиної державної політики щодо подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату. Як раніше заявили на Міжурядовій панелі зі змін клімату, за умов збереження поточного рівня викидів двоокису вуглецю Земля може нагрітись на 1,5 градуса за Цельсієм у найближчі десятиліття. За збереження таких темпів, вважають науковці, температура може зрости врешті-решт на 3–4 градуси, що зробить планету непридатною для життя людей.

Акції на захист клімату 20 вересня пройшли по всьому світові.