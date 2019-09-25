«Пилип Орлик» для богунівців

У Боярському навчально-оздоровчому комплексі Київського військового ліцею імені Івана Богуна відбулася творча зустріч і презентація історично-публіцистичного фільму “Пилип Орлик”. На захід до ліцеїстів — майбутніх офіцерів — приїхали голова Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Павло Мовчан, кінорежисер Дмитро Ломачук, співачка Тетяна Негрій і співголова громадської організації “Українська Альтернатива”, голова політичної партії “Патріот” Микола Голомша.

Перегляд фільму про славетного українського гетьмана, сподвижника Івана Мазепи Пилипа Орлика викликав у богунівців непідробний захват. Гості, автори фільму розповіли, що він був створений за безпосередньої участі Товариства “Просвіта”, партії “Патріот” і студії документальних й ігрових фільмів “Кінологос”. “Пилип Орлик” не перший фільм, знятий у цій співдружності. Товариство “Просвіта” уже створило цикл фільмів “Героїчне минуле: Від Святослава до Героїв Небесної Сотні”. Воно задумувалося головою Товариства Павлом Мовчаном саме для національно-патріотичного виховання нашої молоді.

Творці фільму поспілкувалися не лише з ліцеїстами, а й з керівництвом закладу, зокрема полковником Петром Потєхіним. Він учасник бойових дій, з перших днів російсько-української війни воював на фронті з окупантами, отримав поранення в бою в районі Савур-могили. Він розповів, що тільки у них виховують ліцеїстів віком від 13 до 15 років (наразі їх понад 250). З ними працюють офіцери-ветерани, які проявили мужність на війні, були поранені. Зрозуміло, що заклад, незважаючи на бюджетне фінансування, потребує пильної уваги меценатів, адже тут зростає і виховується майбутня еліта української армії, а бюджетне фінансування дуже далеке від реальних потреб.

Власн. інф.