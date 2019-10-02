Аркасівські джерела не міліють

Людмила СТАРОВОЙТ,

к.філол.н., доцент

25 вересня 2019 року члени Миколаївського міжрайонного осередку товариства “Просвіта” ім. Миколи Аркаса” відвідали село Христофорівку Баштанського району — батьківщину Миколи Аркаса, відомого українського композитора, історика, фольклориста, мецената, просвітянина, культурного та громадського діяча.

Христофорівка виникла на місці козацького зимівника, заснованого запорозькими козаками Христофорами в 70х роках ХVІІ століття, куди пізніше переселили селян із Полтавщини, Чернігівщини та інших територій. 1877 року ці землі придбав адмірал Микола Андреасович Аркас, на той час головний командир Чорноморського флоту і портів, військовий губернатор Миколаєва і Севастополя. Він запровадив зразкове господарство, придбав потрібні сільськогосподарські механізми, розводив породистих коней, корів, овець.

Син адмірала Микола Миколайович Аркас продовжив батькову справу. Спроєктував і брав участь у будівництві маєтку для родини (дім не зберігся). За ініціативою М. М. Аркаса селяни висаджували дерева — і тепер тут шумить Аркасівський ліс. А в ньому — гарно доглянуте й облаштоване джерело, яке, за переказами, відкрив Микола Аркас.

На кошти М. Аркаса у Христофорівці і Богданівці, материному родовому маєтку, відкрили школи для селянських дітей, де викладання велося українською мовою.

Мешканці Христофорівки дбайливо зберігають пам’ять про родину Аркасів. Чудову літературномузичну композицію про свого видатного односельця підготували учні та вчителі Христофорівської школи, яка збудована на фундаменті Аркасівського будинку. В Аркасівській світлиці дбайливо зберігаються матеріали, зібрані учасниками краєзнавчого гуртка “Аркасівці” (кер. учителька української мови та літератури Валентина Погорєлова). Гуртківці підтримують контакти з обласним краєзнавчим музеєм, архівними установами, ученимидослідниками діяльності М. М. Аркаса д.і.н., проф. В. Шкварцем, к.і.н. Т. Березовською. Тут є й праці заслуженого діяча науки і техніки України, д.філос.н., проф. В. Жадька. Гуртківці й самі підготували низку наукових праць, з якими виступали на конференціях, представляли їх на засіданнях секцій Малої Академії наук.

Миколаївські вчені, письменники, працівники музеїв і бібліотек, серед яких декілька лауреатів обласної культурологічної премії імені Миколи Аркаса, теж привезли свої дарунки шкільному музеюсвітлиці та бібліотеці. Голова Миколаївського міжрайонного осередку “Просвіта” імені Миколи Аркаса”, заслужений діяч культури України, проф. Омелян Шпачинський, багатолітній керівник хорового колективу імені М. Аркаса, розповів присутнім про маловідомі сторінки діяльності М. Аркаса. До нього приєдналися к.філол.н., доценти І. Береза та Л. Старовойт, які вручили директору школи О. Мазуренку свої наукові дослідження, присвячені М. М. Аркасу. А письменники Віра Марущак, Галина Запорожченко, Віталій Рогожа, Олександр Мачула презентували школярам свої нові книжки.

Просвітяни відвідали музейний комплекс. Чудову екскурсію провела його завідувачка Т. Цимбалюк. Тут зібрано багато автентичних артефактів з різних періодів історії села. Вразила колекція картин місцевих художниківаматорів. Полотна нині покійного Віктора Москаленка, лауреата обласної культурологічної премії імені М. Аркаса, багатолітнього голови місцевого колгоспу, становлять окрему експозицію. У них відображено всі періоди життя М. Аркаса, представлено портрети членів його родини, друзів. В інших залах знайшлося місце і для робіт юних художників, учнів Христофорівської школи.

В окремій залі зібраний доробок місцевої поетеси, народної майстрині Теодори Андрєєвої. Тут найрізноманітніші скульптури, виготовлені з дерева. Пеньки, гілочки, шишки фантазія та умілі руки майстрині перетворили на фігури птахів та звірят. А на стінах розвішано картини, скомпоновані з найрізноманітнішого листя, насіння динь, кавунів, огірків, навіть розлущених абрикосових кісточок.

Аркасівське джерело зустріло гостей передвечірньою прохолодою. Доцент Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського к.і.н. Анатолій Погорєлов став чудовим гідом. Осередок освіти і культури, започаткований понад сто років тому Миколою Аркасом, діє і приносить свої плоди.