День «Просвіти» в Рівному

Лариса ТКАЧ,

член ради “Просвіти”

У дні, коли українці святкують День миру та свято Різдва Пресвятої Богородиці, є ще одне важливе для рівнян свято — День “Просвіти”.

Цьогоріч День “Просвіти” відбувся 22 вересня у парку “Просвіти”, що в районі “Північний” міста Рівного.

Господиня свята, просвітянка Галина Коломис розпочала дійство яскравим пісенним виступом першокласниці школи № 25 Віталіни Мозоль піснею “Свято, свято…”, а продовжила його молода просвітянка Марія Семенюк.

Традиційно День “Просвіти” відзначають в колі важливих для українців свят: Різдва Пресвятої Богородиці та Дня миру. Учасники Школи бойового гопака “Сварог” (керівник Олег Нагорний) продемонстрували свої показові виступи.

День миру сьогодні має особливе значення. “Як хочеться, щоб тихо ніч пройшла! Як хочеться, щоб світлий день настав!” — висловила надію у мирне завтра чудова юна просвітянка Марія Ткач, учениця 5 класу школи №23. Пам’ять загиблих захисників вшанували хвилиною мовчання.

Рівненським МО товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка 16 років поспіль успішно керує Катерина Сичик. Вона радо вітала присутніх зі святами та додала: хоч би скільки гарних, патріотичних слів ми говорили про Україну, якщо вони йдуть не із серця, — це порожні звуки. Копіткою працею на благо рідної України прославились рівнянисподвижники Михайло Борейко, з ініціативи якого був закладений цей парк, Євгенія Гладунова, Мирослава Косарєва та Мирослава Жовтан, Микола Панащук та Андрій Пастушенко, Людмила Грекул та Лариса Ткач і ще багато тих, чия доля нероздільна з Україною.

Любов до рідної землі, рідної мови — родом із дитинства. І які основи будуть закладені в дитячих душах і серцях, таким буде наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Просвітяни добре це усвідомлюють, тому активними учасниками багатьох просвітянських заходів є діти, — наголосила ведуча. Для дітей створили креативні локації. Для тих, хто цікавиться краєзнавчою літературою і не проти взяти участь у літературній вікторині, діяла локаціячитальня (модератор Галина Кректун, бібліотекар школи 25). З нагоди Дня миру працювала локація “Голуб миру”, де Оксана Мудрик — майстриня міського Центру творчості учнівської молоді, провела майстерклас з техніки оригамі. Та найбільшу зацікавленість і активність проявила учнівська молодь у проведенні просвітянського квесту (модератор Софія Левицька, учитель школи №15), об’єднавшись у три групи. Для усіх, хто бажав зарядитися позитивною святковою енергією, провели патріотичну руханку “Україна — це ти”. І незабутня світлина у фотолокації “Я люблю Україну”, яку створили педагогипросвітяни першої школи (директор Олена Серветник), залишилась на згадку.

Іван Вєтров, голова обласного товариства “Просвіта”, привітав присутніх зі святом та висловив вдячність Рівненському ГО “Товариство “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка за активну працю.

Окрасою свята був показ колекцій моделей одягу з етномотивами зразковим художнім колективом учнівської модельної агенції “Стиль та мода” (керівник Галина КонцемалТовста) Рівненського центру професійнотехнічної освіти сервісу та дизайну. Піднесений настрій дарували присутнім гурт “Ранкова роса”(керівники Алла та Юрій Ковальчуки). Українські та патріотичні пісні звучали від авторіввиконавців Валентини Слуквіної пісня “Усе попереду” та Миколи Бучуляка “Україно”. Раїса Цапун, доцент Інституту мистецтв РДГУ, зачаровувала присутніх своїм виконанням етнопісень, а Захар Сидорук вітав репстилем. Фінальним акордом Дня “Просвіти” стало традиційне частування смачнючим кулішем, який зготували чудові кухарі закладу дошкільної освіти №52 (директор Світлана Стасюк).