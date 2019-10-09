Буковинські просвітяни — проти зради

За дорученням правління Чернівецького обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” головою організації Остапом Савчуком направлено звернення до президента України та Верховної Ради України, в якому буковинські просвітяни заявляють: “Упродовж 150 років існування найпотужніша авторитетна національно-патріотична громадська організація — українська “Просвіта” як невід’ємна складова суспільства, була поводирем народу, покликаним гуртуватися навколо національної ідеї та бути оберегом української державності.

На превеликий жаль, вимріяна багатьми поколіннями незалежність нині під загрозою. Як стало відомо зі ЗМІ, під час Тристоронньої контактної групи в Мінську погоджено текст так званої “формули Штайнмайєра” щодо виборів місцевих органів влади на окупованих територіях Донецької й Луганської областей, що Росія вже називає “сєрйозним успєхом”.

Українська “Просвіта” вимагає не допустити здачу національних інтересів. Ця формула не вирішує безпекових питань — виведення чи роззброєння незаконних (російських гібридних) збройних формувань і відновлення контролю за кордоном. Натомість — це зрада 16 тисяч українців, які загинули на вій­ні, та наша безвідповідальність перед сьогоденням і майбутнім України. Єдиною формулою має бути жорстке відстоювання україноцентричної політики. Українці вже вийшли на акції протесту проти імплементації “формули Штайнмайєра” і ми закликаємо Вас, пане президенте, і всі політичні сили, представлені у Верховній Раді, дослухатися до протестувальників — не допустити капітуляції перед Росією, кровопролиття і стати на оборону української державності.

Слава Україні! Героям Слава!”

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