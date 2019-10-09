Вшанування Павла Мовчана у Румунії

Юрій МОСЕНКІС,

професор КНУ імені Тараса Шевченка

Творчість видатного поета Міхая Емінеску стала для європейської культури явищем неперебутнім. Водночас ім’я цього талановитого майстра слова пов’язане з Україною, адже саме в чернівецькій гімназії здобував освіту класик румунської літератури. З метою популяризації його непов’янного доробку було створено Міжнародну літературну академію ім. Міхая Емінеску, до заснування якої долучились такі знакові постаті, як Нобелівські лауреати Ч. Мілош і В. Соїнка, а також Еуженіу де Андраде, Вінченцо Б’янкі, Такіс Варвіціотіс, Ежен Ґійвік, Ісмаїл Кадаре і Блаже Конескі. Очолив цю установу, акредитовану Нобелівським комітетом для висунення на премію в галузі літератури, відомий румунський поет, багатолітній професор факультету міжнародних відносин Університету міста Крайова, дійсний член АН Молдови та Румунської академії Йон Дяконеску.

Втішно, що цього року на річних зборах Академії, які відбулися під час чергового Міжнародного літературного фестивалю в м. Крайова, ювілейною нагородою імені Міхая Емінеску було відзначено й видатного українського поета і перекладача, Шевченківського лауреата Павла Мовчана з нагоди славного ювілею та за внесок у розвиток європейської культури, зокрема за зміцнення українськорумунських культурних відносин. Про цю роботу промовисто свідчить щойно видрукувана збірка вибраних перекладів письменника “Відлуння”, до якої ввійшли зокрема переклади з Тудора Арґезі та Вірджіла Теодореску, а поезії ювіляра відтворював незабутній класик румунської літератури Нікіта Станеску.

На винятковому творчому та громадському шляху нагородженого наголосив Міжнародний секретар секції літератури Європейської академії наук, мистецтв і літератури, лауреат Премії ім. М. Емінеску, наш співвітчизник Дмитро Чистяк. Окресливши віхи мистецького доробку ювіляра, він зауважив, що “натхненне слово і посутнє діло Павла Мовчана починає відкривати Європі український космос” і про це свідчить нещодавній вихід його поетичної збірки “Срібна кров” у серії “Поети п’яти континентів” відомого французького видавництва “Лярматтан” і обрання письменника іноземним членом Європейської академії наук, мистецтв і літератури, готуються переклади й іншими мовами. Науковець наголосив: Україна мусить не лише пишатися такими високими мистецькими здобутками, а й усіляко (зокрема на державному рівні) підтримувати їхнє поширення у світі, бо саме такі твори представляють за кордоном глибини української духовної спадщини. Віриться, що невдовзі творчість видатного поета відкриють для себе й румунські читачі.

У роботі Міжнародного фестивалю поезії у Крайові взяли участь понад 40 авторів із різних куточків земної кулі: від Південної Кореї й Китаю до Конґо й Латинської Америки. У знакових румунських і молдовських видавництвах вийшли друком переклади поетичних збірок голови Спілки письменників Шанхаю Джао Лі Хонґа та президентки Міжнародного фестивалю “Віршована Європа” Лаури Ґаравальї (Італія), відбулися презентації, музичні вечори, театральні вистави, жваве спілкування з читачами, зокрема з політичною та науковою елітою Румунії. Лауреатом Великої премії в галузі поезії став Кама Сивор Каманда, відомий громадський і культурний франкомовний діяч із Конґо (а нині — мешканець Японії), лауреат премій Французької академії, неодноразово висунутий низкою міжнародних установ на Нобелівську премію в галузі літератури.

Ім’я Міхая Емінеску гуртувало і нині гуртує під своєю незгасимою “Зіркою” нових і нових шанувальників його таланту, що нуртує далеко за межами Румунії й України. Вже наступного року до гостинної Крайови завітають нові учасники міжнародного фестивалю поезії, але ж, либонь, зустрінуться й раніше на інших літературних імпрезах — зокрема, як зауважив нам Дмитро Чистяк, у січні 2020 р. у Сенаті Франції — на церемонії вручення Міжнародних премій у галузі поезії Європейської академії наук, мистецтв і літератури, де на шанувальників художнього слова чекають нові мистецькі відкриття. І це наснажує надією: справжня творчість не має кордонів, бо, як тонко відзначив Павло Мовчан, “світло з світла виника // і відбиває близнюка”, і — просвіщає…