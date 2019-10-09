Заява Політичної Партії «ПАТРІОТ» щодо шляхів відновлення територіальної цілісності України

Жодної поступки агресору!

Партія “ПАТРІОТ” виступає за відновлення територіальної цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародним правом. Відповідно до статті 2 Конституції, Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Закликаємо владу вжити невідкладних заходів для забезпечення виконання норми Основного закону. Всі переговори в існуючих форматах — продовження Мінських домовленостей, переговори у Нормандському форматі на умовах Російської Федерації, — є загрозою національній безпеці України та державному суверенітету нашої держави. Проведення виборів на окупованих територіях, запровадження особливого статусу суперечить Конституції України. Вимагаємо від влади ініціювати скликання позачергового засідання Ради безпеки ООН з означенням розробленого плану рішучих дій щодо відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. Закликаємо керівництво держави звернутись до країн-підписантів Будапештського меморандуму, лідерів країн G-20 та міжнародної спільноти щодо надання нам усієї можливої підтримки і допомоги у цьому питанні. Від Верховної Ради України вимагаємо невідкладно ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду для притягнення до кримінальної відповідальності президента Росії, його оточення та ватажків терористичних організацій ЛНР/ДНР за розв’язання збройної агресії проти України, злочини проти людяності на нашій землі.

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