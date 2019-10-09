Така вірогідність бути променем…

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Георгій ФІЛІПЧУК,
академік НАПН України, професор,
перший заступник голови ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка

Багато років знаю цю незбагненну, надзвичайно приязну Жінку. Її принадність викрешується сильними до замилування рисами привітності і вишуканості. Зовнішність, манера поводження, дружелюбне слово, тактовні поради, унікальність етики, терпіння для наближення істини, непогамованість бажань чинити добро, нічим не прикрита закоханість у Педагогіку роблять Неллі Григорівну Ничкало неперевершеною.
Відшукуючи для себе якісь потаємні, незримі й водночас сутнісні якості цієї Індивідуальності, приходиш до висновку про її незамінність стосовно того соціокультурного середовища (не лише академічного), в якому відбувається животворчість такої шляхетної Людини. Талановитий педагог, науковець, дослідник, організатор освітянських справ, невтомний просвітник, зрощувач душ українського вчительства — професійні характеристики, які можуть бути продовжені. Проте визначальною гранню, що обрамлює позитиви нашої неповторної Неллі Григорівни, є її Людськість, яка формує її помисли, ідеї, вчинки, логіку діяльності, поведінкові норми у ставленні до “іншого”, гаму бажань і прагнень робити Вчителя кращим, достойнішим, гуманнішим. Дуже природно вписується в її щоденну норму життєвої прози буття вічне правило і нагадування Святого Письма: “Хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме!” Ця прекрасна загальнолюдська риса бути щедрою не стільки в словах, скільки в ділах, не може не викликати симпатій і захоплення навіть в емоційно холодних. Коли я зустрічаюсь, спілкуюсь чи дискутую з вічно невсипущою Неллі Григорівною, то ловлю себе на тій звабі, що перебуваю у стані “підкуповування вихованістю”. Пізнати багатогранність єства цієї навіть дуже добре знайомої тобі людини є доволі складною справою. Очевидно, відповідь слід відшуковувати у тих вічних істинах, якими послуговувалися і будуть послуговуватися люди, — Бог (і люди також) любить того, хто з радістю дає! “Придивися пильно до свого відбитку…”, — писав відомий поет. Справді, тоді й задаєшся питанням, а чому великі і малі справи, за які береться ця нічим непогамована жінка, вдається вирішувати успішно, чому вона фінішує частіше першою, аніж другою. Думаю, що правда криється в етиці праці. Вона творить ніби за етикою життя великого філософа праці Т. Карлейля: “Трудись і не зневірюйся.., пізнай свою справу і виконай її”. Керується незначимою лише на перший погляд формулою життєствердності, яка містить одну вимогу — для того, щоби бути першим, необхідно і до справи завжди братися першим. У багатьох випадках така якість і творила її як Лідера, що, втім, не було для неї самоціллю.
Вона залишається одним із тих помітних сучасних педагогівакадемістів, які зуміли в своїй науковоосвітній роботі поєднати дві надзвичайно важливі стратегічні речі для ХХ і ХХІ ст. Перша полягає в реалізації ідеї становлення професійно і творчо підготовленої, критично мислячої і гуманістично вихованої особистості, заклавши підґрунтя для освіти і самоосвіти впродовж життя. Другим завданням є необхідність реалізації не менш значущої місії — сприяти через освіту формуванню такого суспільнодержавного устрою, який, будучи людиноцентричним, максимально забезпечував би розвиток “людського капіталу”, приносив користь найбільшій кількості громадян своєї країни. Такі підходи є дуже суголосними з викликами часу, векторами цивілізаційного сталого розвитку світу, коли саме людина стає найбільш поцінованим складником у системі національного багатства, найвищою соціальною цінністю.
Як справжній інтелігент, вона співпереживає за долю і перспективи нашої сучасної молоді, за кожен освітній заклад — дитсадок, школу, профтехучилище, художню, музичну чи спортивну школи, університет, творчу майстерню чи наукову лабораторію, добре усвідомлюючи, що саме тут закладаються основи нинішнього і майбутнього поступу. Погромадянськи мужньо вона оцінює роль держави, її інститутів для якісної освіти, використовуючи головний індикатор для “примірки” справедливої державної політики – гуманізм у ставленні до “малого, слабкого і старого”. Власним прикладом Неллі Григорівна уможливлює відповідь на актуальне питання нинішнього часу: в чому, в яких характеристиках міститься “дидактична сила” вітчизняного педагога? Для неї ці джерела і витоки перебувають в енергії мотивації бути завжди затребуваним, цікавим і корисним для людей, в одержимій рішучості і силі волі чинити для них Добро. А ще — в Любові до ближнього, свого Народу, України, вселюдства. “Блажен, хто витрачать уміє…”, — писав В. Стус. Для Людини, Вітчизни, суспільного блага… Неллі Григорівно! Вам, нуртованій небесним Натхненням, гідній високого пошанування, зичу снаги, ранньої роси і закоханої Весни!

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