10 жовтня о 17:00 Національний музей літератури спільно з видавництвом “Ярославів Вал” запрошують на творчий вечір Павла Мовчана “У колі друзів” з презентацією нової книжки зарубіжних поетів у перекладі автора “Відлуння”.

Павло Мовчан — це окрема поетична Америка, якій не достатньо одного Колумба, адже вона потребує щоденних відкриттів. Утім, є й Мовчан, якого ми знаємо менше. Це — Мовчан-перекладач. Чи можливо зробити мовне переливання крові? Чи можливо націоналізувати вірш у своїй мові, не спотворивши рідне обличчя твору? Чи можливо сказати “майже те саме”, донісши ментальну особливість першоджерела? На це намагається відповісти автор у своїх поетичних перекладах із азербайджанської, бенгалі, болгарської, вірменської, грузинської, естонської, казахської, литовської, мансі, молдавської, російської, румунської, сербсько-хорватської, таджицької, тамільської, татарської, туркменської, угорської, узбецької та чеської мов.

Про це (і не тільки) йтиметься на творчому вечорі Павла Мовчана з нагоди його 80-річчя.

До участі запрошені:

Дмитро ПАВЛИЧКО,

Юрій ЩЕРБАК,

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ,

Валерій ГУЖВА,

Олександр БОЖКО,

Микола ВАСЬКІВ

Модератор:

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ

Адреса: вул. Б. Хмельницького,11.

Вхід вільний і бажаний!