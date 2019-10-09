Формула Штайнмайєра-Путіна — це знищення України!

Василь ЛИЗАНЧУК,

доктор філологічних наук

Реалізація так званої “формули Штайнмайєра” — це капітуляція України перед московськими загарбниками, які уже шостий рік ведуть неоголошену війну проти нашої Держави з метою її колонізації, знищення українців як нації.

Підступні, агресивні ідеї кремлівської кліки Путіна вороги України видають за мирну “формулу Штайнмайєра”, яка передбачає проведення виборів на окупованих Росією українській території Донбасу і надання цим районам особливого статусу. Безперечно, миру хоче кожна людина. На цьому також акцентував Олег Сенцов. Але не за всяку ціну! Не на умовах прихованої капітуляції за так званою “формулою Штайнмайєра”, а по суті — підступною, аморальною, імперською формулою Путіна.

Для мислячої людини зрозуміло, що вибори на нині окупованій території Донбасу можуть бути лише за умови повного звільнення від московських загарбників та злочинних формувань сепаратистів. Спочатку здійснення безпекової складової, а потім, за сприятливих політичних обставин, проведення виборів за українським законами, за участю тих мешканців, які змушені були переселитися, щоби врятувати життя. Участь у виборах обов’язково мають брати українські політичні партії, громадські організації.

Під час зустрічі “Нормандської четвірки” президент України В. О. Зеленський має зайняти чітку українську державницьку позицію, донести до свідомості її учасників розуміння принципових, гуманістичних засад життєдіяльності українського суспільства. Ще і ще нагадувати очільникам європейських держав та їхнім мешканцям, що Україна є унітарною державою і такою має бути, щоби зберегти свою духовну соборність, незалежність і ввійти повноправним членом у європейську і світову цивілізацію. Водночас Президент не має морального права приховувати від людей, які віддали йому булаву управління, зміст перемовин про долю України з керівниками різних держав. Україна, Правда, Честь, Гідність – понад усе!

Глава держави і верховний головнокомандувач В. О. Зеленський зобов’язаний чітко викласти суспільну думку і спиратися під час перемовин на морально-політичну, духовно-національну волю українських громадян, які, безперечно, за мир, за те, щоби окуповані території Донбасу і анексований Крим були повернуті в лоно України разом і водночас, як наголошено у відкритому зверненні української громадськості до президента.

Щоби провести чесні, справедливі вибори у Донбасі, слід, на мій погляд, спочатку обов’язково виконати такі вимоги:

Російська Федерація повинна повністю вивести з окупованих територій свої війська, озброєння, різних консультантів, радників-порадників, усіх блудників.

Незаконні формування бойовиків мають скласти зброю, а не перетворюватися у так звану народну міліцію.

На всій лінії російсько-українського кордону Україна має відновити свій контроль. Для гарантування від порушень з боку російських військових впродовж кордону розташувати миротворців Організації Об’єднаних Націй, але без участі московських сателітів.

На амністію від української влади мають право ті, на чиїх руках немає крові українських патріотів, хто не руйнував і не руйнує підвалини української незалежної держави, усвідомлює агресивну сутність політики Москви та не підтримує її.

Території Донецької і Луганської областей, які звільнюються від окупації Російською Федерацією, не можуть мати жодних особливих статусів, які б підривали унітарний устрій Української Держави.

Москва повинна звільнити всіх українських громадян, яких незаконно утримують у Росії та на окупованих нею українських територіях.

Досягнення миру не може ґрунтуватися на відмові України від конституційно закріпленого Євроатлантичного цивілізаційного вибору та курсу на повноправне членство в НАТО і Європейському Союзі.

Не відводити українські війська в односторонньому порядку зі своїх облаштованих позицій, адже промосковські бойовики не дотримуються домовленості щодо відходу зі своїх позицій, і Росія у такий підступний спосіб створює тактичні і стратегічні переваги над українськими захисниками.

Неоголошену війну проти України розв’язала Москва, завдала величезних руйнувань в економіці, соціально-культурній, побутовій сферах, тому Російська Федерація повинна повністю відшкодувати збитки.

Отже, проводити вибори у Донецькій і Луганській областях за так званою “формулою Штайнмайєра-Путіна” можна лише тоді, коли будуть виконані сформульовані безпекові складові, коли стабілізується українське життєве середовище. Адже весь український народ прагне миру, свободи і безпеки. За духовно соборну українську Україну віддали життя мільйони українців. Святий обов’язок президента України В. О. Зеленського та всіх “слуг народу” не лише пам’ятати, шанувати жертовність найкращих синів і дочок українського народу, а зайняти нині прозору, чесну, моральну, патріотичну позицію щодо припинення агресії Російської Федерації проти України на засадах україноцентризму — збереження і розвитку незалежної, правової, демократичної, унітарної, духовно соборної Української Держави.