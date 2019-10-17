Віче, марш, пікети…

Низка заходів на Покрову Пресвятої Богородиці і Дня захисників України відбулася в столиці. Вони почалися на Михайлівській площі біля Міністерства закордонних справ України. Тут зібралися на акцію підтримки активісти, друзі та рідні ветерана Національної гвардії, учасника російсько-української війни Віталія Марківа, якого у липні італійський суд за сфабрикованими звинуваченнями засудив до 24 років ув’язнення.

Учасники акції передали звернення громадськості до МЗС України з вимогою активізації процесу його звільнення.

Потім колона учасників протесту рушила до Посольства Італії. Там відбулася друга частина акції, де також було передано звернення із закликом до італійської влади щодо звільнення ув’язненого ветерана-українця Марківа.

Як відомо, суд присяжних Павії (Італія) оприлюднив мотиваційну частину вироку українцю Віталію Марківу. У документі зазначається, що суд вирішив засудити Марківа “за фізичне сприяння та активну участь у вбивстві італійського фоторепортера і його російського перекладача”. До речі, у вироку зазначено, що присяжні збільшили міру покарання підсудному на додаткових 7 років через те, що солдат не визнав своєї вини і відповідальності побратимів і України за “злочин на війні”.

Адвокати українського військового тепер готуватимуть матеріал для оскарження рішення суду Павії в апеляційному суді Мілана. Згідно з юридичною процедурою, від дня публікації мотивації вони мають 45 днів для подачі апеляції.

Водночас біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбулося багатотисячне віче. У ньому взяли участь ветерани російсько-української війни, представники численних громадських організацій і політичних партій “Свобода”, “Правий сектор”, Організації українських націоналістів, Конгресу українських націоналістів, організації “Тризуб” ім. Степана Бандери, а також представники Асоціації фермерів України. Промовці торкалися здебільшого двох проблем, які сьогодні збурюють українське суспільство: перша — так звана “формула Штайнмаєра” про розведення військ на Донбасі й надання особливого статусу окупованим російськими військами і їхніми найманцями територіям; друга — продаж землі сільськогосподарського призначення.

Після віча відбувся велелюдний Марш УПА. Колона учасників пройшла по бульвару Шевченка, Хрещатиком до вулиці Інститутської, далі — алеєю Героїв Небесної сотні до Банкової, де націоналісти пікетували офіс президента. Головними лозунгами протестувальників було “Ні капітуляції”, хоча цьогорічний Марш відбувався під гаслом “Захистимо українську землю!” Так на день Покрови Пресвятої Богородиці і захисників України українці висловили свій протест проти антидержавної, антиукраїнської політики нинішньої влади.

Власн. інф.