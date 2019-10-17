Гуманітарії — захисники Вітчизни

Ольга ВОЛКОВА,

членкиня ХОО ВУТ “Просвіта”

14 жовтня у Молодіжному парку Харківська “Просвіта” за традицією зібралася біля каменя УПА, бо ж великі свята припадають на цей день. Свято Покрови символічно об’єднує і суто релігійні урочистості, і вшанування наших героїв: предків-козаків, воїнів УПА і всіх захисників України. І загиблих, і живих, від давнини до сьогодення. Тож просвітяни та й просто небайдужі громадяни вже вкотре зібралися вшанувати героїв. На урочистості — не хочеться казати “мітинг”, адже захід відбувся у більш камерній атмосфері. Почалося з виконання славня. Голова Харківського обласного об’єднання “Просвіти” Анатолій Сергієнко виголосив невелику промову та надав слово отцю Віктору Маринчаку, духовному наставникові українських патріотів, настоятелю храму святого Іоана Богослова. Отець Віктор згадав у проповіді про одвічне протистояння чесних працьовитих творців та загарбників (ординців, москалів). Читав молитви за упокій загиблих та на захист живих захисників України.

З нагоди знаменної дати Почесною грамотою Всеукраїнського товариства “Просвіта” відзначено знаного шевченкознавця Миколу Петровича Семенюка. Як слушно зазначив голова сковородинівського осередку харківського відділення “Просвіти” Ігор Алексєєв:

— Гуманітарії — потужні захисники Вітчизни, адже вони творять культуру, формують світогляд, впливають на розвиток майбутніх поколінь, скеровують суспільство. Від них залежить громадська думка та ідеали народу. Велика честь бути просвітянами, перебувати в одній організації з найвидатнішими та найпатріотичнішими науковцями.

Військовий волонтер, майданівець Костянтин Олійник був нагороджений Почесною грамотою ХОО ВУТ “Просвіта”. Присутні на акції щиро привітали нагороджених і побажали їм успішно продовжувати наукову, творчу та громадську діяльність. Запам’яталися виступи начальниці Південно-східного міжрегіональго відділу Українського інституту національної пам’яті Марії Тахтаулової та просвітянського старійшини, давнього політв’язня та борця за Україну Анатолія Здорового.

Кульмінацією заходу став виступ кобзаря Назара Божинського, який виконав старовинну козацьку пісню. Присутні поклали квіти до пам’ятного каменя та ще раз привітали один одного зі святами. Хочеться побажати всім просвітянам, справжнім патріотам успіхів на обраних ними теренах. Сподіваємося, що подібні акції стануть більш масовими, набудуть популярності серед молоді, адже день Покрови — це свято надії на Божу допомогу та пам’яті про видатних співвітчизників, на яких маємо рівнятися. Це свято, яке єднає покоління крізь час і простір, бо в Бога всі живі та всі ми постійно під покровом Богородиці, головної Захисниці України!

Земний уклін усім оборонцям нашої держави та землі — всім, хто робить світ безпечнішим. Слава героям війни та праці, слава Україні!