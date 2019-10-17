Козацька Покрова в Холодному Яру

Потрійне свято України: Пресвятої Богородиці, День захисника України і День українського козацтва видалося багатим і різноманітним на події від Львова до Сіверськодонецька, від Чернігова до Одеси. Зокрема 13—14 жовтня на Черкащині в Холодному Яру того дня теж було сонячно, тепло і багатолюдно.

У товариській атмосфері відбулося вшанування українських героїв різних епох. Офіційна делегація 93-ї ОМБр “Холодний Яр” Збройних Сил України у складі офіцерів, військового капелана і ветеранів разом з Історичним клубом “Холодний Яр” вшанували могилу Головного отамана Холодного Яру Василя Чучупаки та братську могилу закатованих холодноярців на цвинтарі в с. Мельники, могилу гайдамацького ватажка ХVIII ст. Гната Голого в лісі на хуторі Кресельці та сотника Івана Компанійця на території Мотриного монастиря.

Осінні квіти лягли до пам’ятника Максимові Залізняку в Медведівці, монумента героям Холодного Яру в центрі Мельників, до пам’ятників Юрієві Горлісу-Горському та славній родині Чучупаків, на місці останнього бою Головного отамана Холодного Яру та до обеліска воякам 93-ї ОМБр “Холодний Яр” на Холодноярському плато.

Під час ушанування військовослужбовців 93-ї бригади, які загинули за Україну, на найвищій точці Холодного Яру було піднято прапори — державний, полку гайдамаків Холодного Яру і 93-ї бригади “Холодний Яр”.

Потім, згідно з традицією, відбулася історична подія — освячення снайперських гвинтівок снайперів 93-ї бригади. Здійснив чин освячення о. Василь. Досі в Холодному Яру він освячував зброю добровольців і ветеранів ЗСУ, тепер цю давню козацьку ініціацію пройшли військовослужбовці дійсної служби. Побажаймо ж відважним снайперам 93-ї, щоб їхні куля не минали ворогів, а ворожі кулі нехай минають їхні та їхніх товаришів голівоньки. Сподіваємося, що приклад 93-ї бригади підтримають й інші частини ЗСУ.

Участь в урочистостях узяв комбриг 93-ї ОМБр полковник Дмитро Брижинський. Біля пам’ятника родині Чучупаків він нагородив відзнакою командування 93-ї ОМБр “Холодний Яр” 1-го ступеня членів Історичного клубу “Холодний Яр” Романа Коваля, Лесю Островську та Богдана Легоняка.

14 жовтня на хуторі Буда відбулася презентація книжок Романа Коваля “Батькам скажеш, що був чесний”, Бориса Гуменюка “Сто новел з війни” і “Вірші з війни”, Марка Мельника “Жадання фронту”, а Євген Букет прочитав лекцію “Коліївщина: право на повстання”. Співали заслужений артист України кобзар Тарас Силенко та заслужений діяч мистецтв України Володимир Гонський. Звеселив серця й концерт козацької пісні.

Щира подяка господині “Дикого хутора” Лесі Островській — головній організаторці урочистостей!

Прес-служба Історичного клубу “Холодний Яр”

Світлини Олександра ГАЛКІНА