Українським словом об’єднані

Віталій МІХАЛЕВСЬКИЙ,

голова Хмельницького ОО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, заступник голови Оргкомітету фестивалю “Слово єднає!”

З 16 до 28 вересня вже вчетверте у рамках святкування Дня міста Хмельницького проводився міський літературний фестиваль “Слово єднає!” Фестивальні заходи відбувалися у бібліотеках Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи, Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей ім. Т. Шевченка, Хмельницькому обласному літературному музеї, монотеатрі “Кут”, культурно-мистецькому центрі “Ветеран”, дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, Хмельницькому національному університеті, гуманітарно-педагогічній академії, політехнічному та музичному коледжах, кооперативному торговельно-економічному інституті, Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, медіатеці ліцею №15 ім. О. Співачука, навчально-виховному об’єднанні №5 ім. С. Єфремова.

Цьогоріч фестиваль згуртував літераторів-початківців та знаних авторів з Хмельниччини, інших куточків України та сусідніх держав. Серед них — Мирослав Дочинець (Мукачево), Михась Скобло (Білорусь), Ірина Федорчук, Олег Ратніков, Сергій Головатюк (Вінниця), Людмила Ромен (Суми), Мар’яна Лелик, Олена Осмоловська, Олена Трубайчук (Київ), Ірина та Микола Сичови (Старобільськ), Лора Підгірна (Кам’янець-Подільський), Дара Корній (Львів).

Найбільше заходів було проведено в центральній бібліотеці та філіях Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи (директор — Тамара Козицька). Хмельничани тут зустрічалися з авторами, книги яких було видано 2019 року відповідно до Програми підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у місті Хмельницькому на 2018—2020 роки “Читай українською”. У БібліоХабі центральної міської бібліотеки відбувся кластер літературних новинок. Цікавим нововведенням стало представлення проєкту “Графіка української мови” художника-графіка, каліграфа Василя Чебаника (презентацію проводила учений секретар Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки Олена Трубайчук).

Приємно, що активними учасниками фестивальних заходів стали школярі та студенти. Особливо відзначилися літератори і театрали з поетичного клубу “Роса” та студентського літературного театру “Глорія” Хмельницького національного університету (керівник — старший викладач Таїсія Коваль). А в центральній бібліотеці для дітей №12 відбулася читацька конференція “Як викликати дитячу книгозалежність: лайфхаки від суперчитачів”.

Надзвичайно цінною у рамках літературного свята була грандіозна за своєю суттю для Хмельницького подія — ток-шоу “Якою повинна бути книга ХХІ століття”. Тут обговорювали питання, що цікавлять і письменників, і читачів: якою має бути книга ХХІ століття? Які теми у сучасній українській літературі заслуговують на висвітлення? Якій книзі віддає перевагу сучасний читач — електронній чи паперовій? На що звертає увагу сучасний читач при виборі книги для прочитання? У ток-шоу взяли участь освітяни, літератори-початківці, знані автори з Хмельниччини, спеціальні гості, найактивніші читачі міських бібліотек. Учасники прес-конференції відзначили гострий і постійний наступ русифікації, навіть останнім часом, під час війни на сході України. Прикро, що величезна кількість молодих українців виїжджає на навчання до Польщі та інших країн Європи; сьогодні історія України початку ХХ століття продовжує залишатися для багатьох місцевих можновладців незручною; сучасному українському літературному процесу не вистачає доступності, живого спілкування письменників з читачами з маленьких українських міст, інвестицій у літературно-мистецькі дійства не лише всеукраїнського, а й регіонального формату.

Фестиваль об’єднав не тільки літераторів України, а й цілі області. У центральній міській бібліотеці відбулася презентація літературно-публіцистичного альманаху “Південний Буг”, №4. Вона вперше проводилася водночас у трьох бібліотеках — Хмельницькій міській центральній бібліотеці, Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва, Миколаївській центральній міській бібліотеці ім. М. П. Кропивницького. Спілкування організували через скайп-зв’язок, у бібліотеках Вінниці й Миколаєва були присутні автори публікацій “Південного Бугу”, №4.

У заключний день фестивалю заходи відбулися у сквері ім. Т. Г. Шевченка біля пам’ятника Тарасу Шевченку. У святковій програмі була виставка книг подільських авторів “Барви подільського слова”; виступи спеціальних гостей фестивалю; автограф-сесії; книжковий ярмарок, книжкові виставки-розкладки історико-краєзнавчої та художньої літератури місцевих авторів і гостей міста; презентація книговидавців Хмельницького.

Наше місто — одне з небагатьох, де підтримують прагнення людини до високого слова та знання своєї історії. Свідчення цьому — матеріальна підтримка та участь у Фестивалі міського голови Олександра Симчишина, заступника міського голови Галини Мельник, начальника управління культури і туризму Артема Ромасюкова та багатьох працівників сфери культури міста Хмельницького. У нас діє Програма підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у м. Хмельницькому на 2018—2020 роки “Читай українською” зі щорічним фінансуванням у 400 тис. грн. А в ході проведення Фестивалю “Слово єднає!” Олександр Симчишин оголосив у Хмельницькому два тижні літератури.

Фестиваль ще раз визначив і підтвердив, наскільки важливою та вагомою для України і кожного українця є українське слово, українська книга, прекрасна українська мова:

Нас доля єднає і слово єднає,

Міцнішає дух із чеснот і свобод.

І друг нехай знає, і ворог хай знає:

Ми є український великий народ!

У сад наш квітучий сусід закидає

Знов зерна гібридні для зайд і заброд.

Та друг нехай знає і ворог хай знає:

Ми є український єдиний народ!

Від сходу до заходу — зоряний краю,

Від півдня до півночі — краю щедрот.

І друг нехай знає, і ворог хай знає:

Ми є український могутній народ!

Хай пісня лунає, хай правда лунає:

Де сила у правді — того не збороть!

Нас слово єднає, навіки єднає

У непереможний, безсмертний народ!