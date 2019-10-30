Ювілейний вечір Дмитра Павличка з друзями і без чиновників від влади

Того вечора, в четвер, 24 жовтня ц. р., стіни Національного музею літератури України здригалися від гучних оплесків, а порівняно невелика актова зала музею повнилася усміхненими обличчями і не могла вмістити всіх охочих долучитися до урочистої події. Живий класик, великий поет, державний і політичний діяч, дипломат, зрештою — полум’яний патріот України Дмитро Васильович Павличко відсвяткував разом зі своїми друзями, колегами по перу і просто шанувальниками його таланту свій 90річний ювілей, якому присвячено було творчий вечір “Осінь Патріарха”.

На його сміливих віршах, піснях, які давно стали народними, сповнених справжньою любов’ю до України, виховувалося не одне покоління патріотів. Справжній поліглот, який володіє багатьма європейськими мовами, він відкрив вітчизняному читачеві українське звучання світової класики: Шекспіра, Бодлера, Ґете, Христо Ботєва, Ярослава Івашкевича, Камоенса, Данте Аліг’єрі та багато інших письменників літератур усіх часів і народів. Найвища якість його перекладів відзначається фахівцями в усьому світі, що ще більше вивищує славу Дмитра Васильовича і як перекладача від Бога. У цьому, як говорили учасники урочистого вечора, він уподібнюється своєму землякові — Івану Франкові.

Кришталева чесність перед собою, перед власним сумлінням та пам’яттю предків, непохитна принциповість, відчайдушне прагнення справедливості та волелюбність, що йде від серця, зробили Дмитра Павличка не просто видатним політичним та громадським діячем, голос якого підносився у ХХму і не вмовкає в ХХІ століттях. Він — унікальна і неповторна постать нашої непростої епохи, взірець великого таланту, полум’яного патріотизму, на який орієнтуються українці.

Зустрітися зі справжнім Прометеєм української літератури, привітати його зі славетним ювілеєм завітали до стін НМЛУ і давні друзіписьменники Михайло Слабошпицький (ведучий вечора), Павло Мовчан і Любов Голота, Юрій Щербак, Микола Жулинський, Дмитро Пилипчук, Дмитро Кремінь, Сергій Білокінь та багато інших відомих діячів літератури і мистецтва. Не було лише представників нинішньої влади…

Дмитро Павличко вкотре виявив оригінальність, відмовившись як іменинник від промовиспогадів, а прочитав кілька своїх віршів. Присутні на вечорі зустрічали їх бурхливими оваціями, які довго не стихали в цій маленькій і привітній залі. Взагалі, ділилися враженнями між собою гості, атмосфера ювілейного вечора була надзвичайно зичливою, теплою і щирою на почуття до патріарха української культури і політики.

(Розширений звіт про ювілейний вечір Дмитра Павличка читайте в наступному числі “СП”).

Власн. інф.

Фото Володимира КОСКІНА