Сергій Білокінь

Коли мене надламує безсоння,

Виходжу в світ із маминих бесаг,

І згадую Сергія Білоконя,

Його книжки, прочитані в сльозах.

Цей чоловік назвав пойменно вбитих

Великих українців тисячі.

Сумні його книжки — не помсти видих,

А до страждання нашого ключі.

Божественні, недотикальні маски

Із Леніна і Сталіна він здер.

І появилась в світі замість казки

Кривава правда про ЕСЕР ЕСЕР.

Цей чоловік — ні наляку, ні змори —

В чекістів лютих дивиться стволи.

Крізь його серце всі голодомори

Народу українського пройшли.

Цей чоловік проник в архіви тайні

Імперії генсеків і царів.

Він показав, як мій народ до стайні

Був загнаний жорстоко й там згорів.

Згорів і встав, і на очах Європи

Зійшов з хреста у вогнищах повстань.

Читаю, думаю, немов на стопи

Стаю, але під ними чую грань.

То грань, що виліковує і твердне,

І силу совісті дає моїй.

О, те читво тяжке, немилосердне —

То справжній бій, не відпочинок, бій!

Цей чоловік — енергія Франкова,

Збагнув ще юним, що його талан —

Це праця, як життя, обов’язкова

І гоєння свого народу ран.

Цей чоловік був завжди сам собою,

Горнувсь до Українисироти.

В його книжках нема волань до бою,

Але там є волаючі хрести.

Він знав, почислить їх немає змоги,

Та все ж хотів дізнатися числа

Всіх цвинтарів, зарослих, мов барлоги,

Де кров козацька ріками текла.

Після читань Сергія Білоконя

Я впевнився — народ мій не помре,

Хоч буде збройная оце за ним погоня

І виставлене надовкруг каре.

Все, що було, жадає бути знову

Не так, але життя нове встає,

Вже нашу націю і нашу мову,

І наш державний дух ніхто не вб’є!

Дмитро ПАВЛИЧКО

14.VIII.2019 р.