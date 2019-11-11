Стартує Всеукраїнський учнівський конкурс «Стежками Каменяра»

За підтримки Міністерства освіти і науки України, Львівського національного університету імені Івана Франка та ГО “Львівське товариство” у м. Києві Міжнародний Фонд Івана Франка втретє проводить Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс “Стежками Каменяра”.

Прийом конкурсних робіт розпочнеться з 15 листопада і триватиме до 15 грудня 2019 року.

Переможців і дипломантів конкурсу визначатимуть у чотирьох номінаціях: “Проза”, “Поезія”, “Драматургія” та “Краща ілюстрація до творів Івана Франка”. Кожна номінація має дві вікові категорії: учні віком 6—11 років і 12—16 років.

Обов’язковою вимогою для участі у конкурсі є заповнення електрон­ної форми: (https://docs.google.com/forms/d/1JsimMceYgSSskr_aOpSVg21LgszxoRe6y867ghlkHW8/prefill).

З однієї електронної адреси можна заповнити лише одну електронну форму і лише один раз.

Крім того, організатори конкурсу звертають увагу на вимоги до робіт у номінаціях “Проза”, “Поезія”, “Драматургія”: обсяг роботи має бути не більше 5 сторінок друкованого тексту на папері формату А4, шрифт — Times New Roman, розмір шрифту — 14, міжрядковий інтервал — 1,5.

Конкурсна робота, яка подається на конкурс у номінації “Краща ілюстрація до творів Івана Франка” виконується у вигляді зображення, яке супроводжує і доповнює тексти до творів Івана Франка (малюнки, гравюри, графіка), на 1 сторінці формату не більшого за А2 і, крім заповненої електронної форми, оригінал малюнка надсилається на поштову адресу Міжнародного фонду Івана Франка (01030, м. Київ, вул. Володимирська, 48 а, оф.15), з позначкою “На конкурс “Стежками Каменяра”.

Нагородження переможців відбудеться наприкінці травня 2020 року у м. Києві.

З Положенням про конкурс можна ознайомитися за посиланням: (https://docs.google.com/document/d/1WM78SsMOiGTFgHuL-pDfk8IbVrOYczpWIQUtGEcJ7Gc/edit?usp=sharing)

Нагадаємо, що торік у конкурсі взяли участь 1756 учнів з усіх областей України. Повний список переможців розміщено на сайті Міжнародного фонду Івана Франка.