12 листопада 2019 р., о 18.30, у Києві на вул. Банковій, 2, в Національній спілці письменників України з нагоди 90-річчя від дня народження відбудеться вечір пам’яті Зеновія Красівського, поета-борця, багатолітнього політв’язня, останнього крайового провідника ОУН.

Участь візьмуть народна артистка України Галина Яблонська, голова НСПУ Михайло Сидоржевський, редактор газети “Шлях перемоги” Віктор Рог, голова ОУН(м) Богдан Червак, поети Борис Гуменюк, Владлен Ковтун, Василь Ковтун і Валерій Мартишко, кобзар Тарас Силенко, автор і виконавець Василь Лютий, командир ОДЧ “Карпатська Січ” Олег Куцин, голова фракції ВО “Свобода” в Київраді Юрій Сиротюк, видавець Марко Мельник та інші творці української культури.

Вестиме вечір Роман Коваль.

Організатори: Історичний клуб “Холодний Яр”, ОУН, НСПУ