Знову подвійні стандарти?

Сергій БОРЩЕВСЬКИЙ,

письменник і дипломат

21 жовтня петиційний комітет Бундестагу розпочав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Не забарилася реакція МЗС Німеччини, яке рекомендувало парламенту відмовитися від такого визнання. І підстава знайшлася: за повідомленнями ЗМІ, німецькі дипломати придумали для відхилення петиції обґрунтування — мовляв, поняття геноцид не було визначено до 1951 року.

Дивна підстава, німецькі колеги: адже 2016 року Бундестаг визнав геноцидом масове знищення вірменського населення в Османській імперії 1915 року, тобто набагато давніше за масове знищення українського населення в імперії совєтській 1932—1933 років. І тоді, 2016 року, та обставина, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року, німецьке МЗС не бентежила.

Але така поведенція німецького МЗС дає підстави (принаймні мені) замислитися, чи може Україна розраховувати на безсторонність і довіряти Німеччині посередницьку роль у переговорах з Росією.